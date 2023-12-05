Фото ⟩ На сыроваренном заводе Estover вспыхнул мощный пожар

Вчера в 23:02 в центр тревоги сообщили, что из помещения вакуумных насосов сыроварни Estover, расположенной в волости Эльва в Тартумаа, валит дым. Пожар обнаружили сотрудники предприятия.
Когда спасатели прибыли на место происшествия, пламя уже охватило крышу части здания площадью 300 квадратных метров (10x30). Спасатели приступили к тушению пожара и предотвратили распространение огня на другие части здания сыроварни. Пожар локализовали в 1:34. Воду для тушения брали из резервуара на территории Estover, также волонтеры Рынгу доставляли ее из Ранну. Пожар потушили в 4:55.
На месте происшествия работали 11 единиц спасательной техники спасательных команд Эльва, Аннелинна, Отепя, Тарту, Тырва и Рынгу. Огонь уничтожил часть здания. Причина пожара будет установлена в ходе производства.