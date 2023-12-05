Фото ⟩ На сыроваренном заводе Estover вспыхнул мощный пожар

Когда спасатели прибыли на место происшествия, пламя уже охватило крышу части здания площадью 300 квадратных метров (10x30). Спасатели приступили к тушению пожара и предотвратили распространение огня на другие части здания сыроварни. Пожар локализовали в 1:34. Воду для тушения брали из резервуара на территории Estover, также волонтеры Рынгу доставляли ее из Ранну. Пожар потушили в 4:55.