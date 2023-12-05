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Новый рекорд: государство компенсировало работникам обанкротившейся фирмы более миллиона евро

rus.postimees.ee
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Кошелек.
Кошелек. Фото: Arvo Meeks

В ноябре этого года Касса страхования от безработицы выплатила самое крупное в своей истории пособие по неплатежеспособности, пишет Rus.ERR.

Работникам компании Eurora Solutions OÜ государственный орган выплатил за обанкротившегося работодателя в общей сложности 1,13 миллиона евро.

«Предыдущая самая большая сумма компенсации в связи с неплатежеспособностью работодателя составляла 859 000 евро», - сообщили в Кассе.

Пособия по неплатежеспособности призваны компенсировать работникам потерю заработной платы, отпускных и других предусмотренных законом выплат в связи с неплатежеспособностью их работодателя.

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