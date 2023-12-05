Французская команда наняла на чемпионат мира российского гонщика

Если после начала войны в Украине на российских спортсменов из многих видов спорта были наложены строгие ограничения, то ралли это не затронуло. Грязин и его штурман Константин Александров спокойно продолжили соревноваться. По сути, они не выступили только на «ралли Эстония», потому что российских спортсменов в страну не пускают.

Ранее Грязин набирал очки за «Токспорт» (Германия) и «Мовиспорт» (Италия). Сейчас он впервые меняет свою машину Škoda Fabia на Citroën.

«Присоединение к семье C3 Rally2 знаменует собой новую главу в моей карьере. Меня окружает прекрасная атмосфера и команда. Это очень важно. Я с нетерпением жду возможности увидеть, что принесет сезон. Я уже опробовал машину на асфальте, она показалась очень хорошей», - рассказал Грязин.

«Машина также хороша и на грунте. Мне просто нужно найти несколько тестовых дней, чтобы привыкнуть к машине. В 2024 году нам нужно проявить стратегическую мудрость и делать работу как обычно. И, конечно, нужно получать удовольствие от вождения, это самое главное».

Грязин дебютирует с новой командой в эти выходные на ралли Hivernal du Dévoluy во Франции.