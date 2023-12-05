Наступили морозы – несколько важных напоминаний домовладельцам

«Первое и самое важное – это, конечно же, ухаживать за каминами, печами и дымоходами и чистить их. Об этом склонны забывать, как опытные, так и новые домовладельцы, – пояснил исполнительный директор страховой компании Balcia Eesti Денис Николаев. – Хотя в частном доме можно прочищать дымоходы и самостоятельно, каждые пять лет систему все же должен проверять профессиональный трубочист. Только он может выдать сертификат соответствия».

Этот сертификат является важным документом, который необходим для того, чтобы при наступлении страхового случая страховая компания могла покрыть убытки. «Один значимый момент, о котором нечасто говорят, заключается в том, что для многоквартирных и рядных домов сертификат должен составляться каждый год», - добавил Николаев.

По словам Николаева, в последние годы пользователи котлов на пеллетах также немного путаются в правилах. «Такие котлы очень удобны и не требуют особого внимания, но они все же являются отопительными устройствами и также требуют обслуживания и работы трубочиста. Иногда люди склонны об этом забывать», - заявил представитель Balcia.