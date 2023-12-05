Наступили морозы – несколько важных напоминаний домовладельцам

Хотя зима с морозами и снегопадами всегда приходит неожиданно, домовладельцы никогда не должны подходить к отопительному сезону неподготовленным. Особенно, если в доме есть печь или камин. Представитель страховой компании Balcia отмечает важные моменты, о которых должен знать каждый домовладелец, но многие все равно забывают.
«Первое и самое важное – это, конечно же, ухаживать за каминами, печами и дымоходами и чистить их. Об этом склонны забывать, как опытные, так и новые домовладельцы, – пояснил исполнительный директор страховой компании Balcia Eesti Денис Николаев. – Хотя в частном доме можно прочищать дымоходы и самостоятельно, каждые пять лет систему все же должен проверять профессиональный трубочист. Только он может выдать сертификат соответствия».
Этот сертификат является важным документом, который необходим для того, чтобы при наступлении страхового случая страховая компания могла покрыть убытки. «Один значимый момент, о котором нечасто говорят, заключается в том, что для многоквартирных и рядных домов сертификат должен составляться каждый год», - добавил Николаев.
По словам Николаева, в последние годы пользователи котлов на пеллетах также немного путаются в правилах. «Такие котлы очень удобны и не требуют особого внимания, но они все же являются отопительными устройствами и также требуют обслуживания и работы трубочиста. Иногда люди склонны об этом забывать», - заявил представитель Balcia.
В свою очередь, Спасательный департамент подчеркивает, что в каждом доме должен быть хотя бы один работающий дымовой датчик. Рекомендуется установить его на каждом этаже или даже в каждой комнате, поскольку пожар может распространиться очень быстро. Срок службы дымовых детекторов составляет от трех до десяти лет в зависимости от производителя и цены, а затем их работоспособность снижается или они даже перестают работать.
Отапливая помещение печью, важно открыть заслонку и держать ее в полностью открытом положении на протяжении всего процесса топки. В качестве топлива подойдут сухие дрова, принесенные в помещение днем ранее. Принесенная прямо с улицы древесина может оказаться чрезмерно влажной, что значительно снизит эффективность топки. Не пытайтесь высушить дрова на печи или плите, либо перед ними.
Также важно учитывать, что золу из очага, необходимо поместить в емкость из негорючего материала. Немедленно вынесите ее на улицу и храните в безопасном месте на расстоянии не менее одного метра от горючих материалов. Сначала обязательно убедитесь в том, что зола полностью остыла и не содержит тлеющих частиц.
В первые морозы важно избегать перегрева. «Не стоит сразу запускать отопительные устройства на полную мощность, им нужна некоторая приработка. Начните со слабого жара. Это касается как электрического, так и любого другого отопительного прибора», - отметил Николаев.
При использовании насосов «воздух-воздух» следует особенно тщательно очищать фильтры оборудования, находящегося в помещениях. «Особенно быстро фильтры собирают пыль, если они расположены, например, в прихожей, где хранится верхняя одежда. Устройство с забитыми фильтрами издает больше шума и потребляет больше энергии», - пояснил Николаев.
Всю необходимую информацию о системах отопления, законодательстве, контактах и многом другом очень хорошо представил на своем портале безопасности Спасательный департамент.