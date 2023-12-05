Во вторник будут опубликованы результаты последнего исследования PISA

PISA (Программа международной оценки учащихся) — это международный образовательный опрос, в ходе которого проверяются знания и навыки 15-летних подростков в области математики, естественных наук и функционального чтения.

Исследование организовано Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD). Опрос PISA проводится каждые три года. Каждый опрос имеет одну основную область, а две другие рассматривают знания учащихся в меньшем объеме.

Изначально это исследование планировалось на 2021 год, но из-за пандемии COVID-19 оно было на год отложено. На данный момент проведено восемь исследований PISA. Эстония участвует с 2006 года.

Весной 2022 года 6392 ученика из 196 эстонских школ сдали тест PISA, который состоял из заданий по математике, чтению, естественным наукам и творческому мышлению. Основной упор был сделан на математике.

Всего тесты прошли 690 000 учеников из 81 страны или экономических регионов мира. Результаты опроса будут опубликованы одновременно во всех странах-участницах.