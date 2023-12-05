В здании суда Пайде подсудимый, ранее не имевший проблем с законом, рассказал как он стал одержим потерпевшей и ее жизнью.
Друг покойного мужа подружился с вдовой. Она не подозревала, что он окажется преследователем, как в фильмах ужасов
Подсудимого обвиняют в том, что с декабря 2022 года он постоянно добивался контакта с пострадавшей посредством телефонных звонков и текстовых сообщений, вмешивался в ее личную жизнь против ее воли, существенно нарушал повседневную жизнь жертвы.
Подсудимый начал общаться с жертвой после смерти ее мужа, помогал и утешал скорбящую. В суде выяснилось, что он был близким другом покойного.Изначально у подсудимого и потерпевшей сложились дружеские отношения: они общались по телефону, собирались вместе, вместе ездили в путешествия. Последний раз они встречались один на один в августе 2021 года, и с тех пор потерпевшая старалась ограничить общение с ним и под разными предлогами откладывала встречи.
В октябре 2021 года потерпевшая находилась с ребенком в СПА и продолжал игнорировала звонки и СМС мужчины. Вернувшись домой, подсудимый позвонил ей и пригрозил, что ее ребенок не вернется домой из школы и что он собирается поджечь имущество жертвы.
Потерпевшая начала испытывать страх и поняла, что если она продолжит игнорировать подсудимого, продолжатся и угрозы, и из-за страха решила дальше общаться с ним. В ноябре 2021 года потерпевшая заявила, что не хочет ежедневного общения. Тогда он заявил, что уничтожит ее до молекулы. Ночью он отправил ей фотографию заправки с надписью «Я здесь». Такими действиями он напугал потерпевшую.
Она поставила телефон на ночь на беззвучный режим, а утром обнаружила множество сообщений с фотографиями и видео. В 2022 году потерпевшая начала искать оправдания, чтобы не общаться с подсудимым, не встречаться, скрывала, куда и с кем шла и чем занимался на выходных.
В конце декабря прошлого года потерпевшая смогла закончить общение. Она сообщила ему об этом, а затем заблокировала его номер телефона. Она также заблокировала его в социальных сетях и удалила из Facebook.
Однако с весны этого года подсудимый начал преследовать ее, рассылая СМС-сообщения с целью узнать, кто новый спутник жизни потерпевшей, и требуя ответа, как долго они находятся в отношениях.
В начале апреля подсудимый был в доме потерпевшей и разговаривал с ее ребенком, а на следующий день и с одним из жильцов дома.
В суде он был признан виновным и приговорен к четырем месяцам тюремного заключения условно, с испытательным сроком в один год и два месяца. К нему также был применен запретительный судебный приказ в отношении потерпевшей и ее семьи.
Подсудимый также должен выплатить в общей сложности 1294,86 евро в качестве процессуальных издержек.