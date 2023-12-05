Друг покойного мужа подружился с вдовой. Она не подозревала, что он окажется преследователем, как в фильмах ужасов

Подсудимого обвиняют в том, что с декабря 2022 года он постоянно добивался контакта с пострадавшей посредством телефонных звонков и текстовых сообщений, вмешивался в ее личную жизнь против ее воли, существенно нарушал повседневную жизнь жертвы.

Подсудимый начал общаться с жертвой после смерти ее мужа, помогал и утешал скорбящую. В суде выяснилось, что он был близким другом покойного.Изначально у подсудимого и потерпевшей сложились дружеские отношения: они общались по телефону, собирались вместе, вместе ездили в путешествия. Последний раз они встречались один на один в августе 2021 года, и с тех пор потерпевшая старалась ограничить общение с ним и под разными предлогами откладывала встречи.

В октябре 2021 года потерпевшая находилась с ребенком в СПА и продолжал игнорировала звонки и СМС мужчины. Вернувшись домой, подсудимый позвонил ей и пригрозил, что ее ребенок не вернется домой из школы и что он собирается поджечь имущество жертвы.

Потерпевшая начала испытывать страх и поняла, что если она продолжит игнорировать подсудимого, продолжатся и угрозы, и из-за страха решила дальше общаться с ним. В ноябре 2021 года потерпевшая заявила, что не хочет ежедневного общения. Тогда он заявил, что уничтожит ее до молекулы. Ночью он отправил ей фотографию заправки с надписью «Я здесь». Такими действиями он напугал потерпевшую.