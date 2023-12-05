Наглость – второе счастье ⟩ Воры увозят украденное на оставленных во дворе санках

Пару недель назад в полицию поступило сообщение, что на улице Толли в Тюри взломали дом и подсобное помещение: украли мопед, кусторез, триммер, велосипедную обувь и прочие вещи. Ущерб оценивается в 2500 евро.

Также в первой половине ноября было несколько краж только в подсобных помещениях. Так, 8 ноября, в поселке Выйсте из сарая и гаража одного частного дома было украдено много ценных вещей, в том числе велосипед Trek, триммер Stihl и аккумуляторная дрель Makita. Ущерб составил около 1030 евро.

Ценные вещи надо прятать

Главное в предотвращении краж – спрятать все самое ценное. Просто накрыть гриль чем-то неразумно – уберите его на зиму в подсобное помещение. То же касается квадроциклов, велосипедов и других ценных вещей. «Если вещью не пользуются, ее надо убрать. Нет смысла демонстрировать ее, иначе вы привлечете незваных гостей», – объяснил менеджер по продаже охранной услуги G4S Aiko Вахур Лепик.

Также не стоит недооценивать, что может представлять ценность для воров, а что нет. Обычные для вас санки могут быть для вора ценным средством, с помощью которого из сарая можно увезти больше вещей. Чем меньше вещей во дворе, тем лучше.

Как предотвратить крупный ущерб?

Следующий шаг для защиты своего имущества после того, как вы уберете все вещи, – охранная услуга. В наше время сделать это очень просто: не нужно прокладывать кабели в гараж через весь двор, где вору будет несложно перерезать их. Беспроводные датчики работают в сети 2G, так что не стоит переживать из-за плохого интернет-соединения в загородном доме: установке системы это не помешает.

«Если вор все же вломится в ваше подсобное помещение и патруль не успеет приехать достаточно быстро, гарантия безопасности возместит нанесенный ущерб в размере до 10 000 евро», – привел Лепик еще один плюс охранной системы.