Luminor: компаниям следует начать искать новые рынки и возможности

Экономика Эстонии сокращается уже семь кварталов подряд, экспорт резко упал. Экономический спад ударил по ключевым экспортным партнерам Эстонии, таким как Швеция и Германия.

По мнению главы подразделения корпоративных банковских услуг Luminor Марьяна Савченко, мудрый предприниматель в нынешней ситуации ищет новые рынки, а то и рассматривает возможность предложить новый, более конкурентоспособный продукт или услугу.

Эстония была известной страной аутсорсинга, где предприятия в рамках подряда выполняли работы и оказывали услуги крупным и сильным западноевропейским компаниям, которые, в свою очередь, продавали продукт, - говорит Савченко, добавляя, что в настоящее время произошли значительные изменения в поставках сырья, которые повлияли на весь сектор аутсорсинга. - Теперь, например, металл импортируется из Польши, а не из России, древесина поставляется не из России, а из скандинавских стран. Раньше Эстония имела небольшое преимущество в ценах на сырье, но теперь этого нет».

По словам Савченко, это означает, что многим компаниям придется искать новые ниши. «Многие предприниматели, которые видят, что существующие модели больше не работают, должны будут двигаться в этом направлении, чтобы найти как новые рынки, так и новые продукты, - говорит Савченко. - У нас уже есть хорошие примеры, когда новые рынки были найдены, например, в США и Канаде. Там нет такого падения спроса, как в Европе».

Главный экономист Luminor Ленно Уускюла, добавил, что, поскольку рабочая сила в Эстонии тоже перестала быть дешевой, нет смысла начинать производить что-то очень дешевое. «Скорее, нам все же следует найти высококачественные продукты премиум-класса для экспорта, чтобы добавить значительную стоимость к сырью, - сказал Уускюла. - В мире полно дешевых вещей».

По словам главного экономиста, повышение НСО со следующего года также увеличит давление на заработную плату. Другими словами, труд может стать еще дороже.

Савченко посоветовала компаниям тщательно продумать свои финансовые планы на следующий год и смоделировать негативные сценарии. «Это поможет вселить уверенность и покажет, насколько устойчив бизнес. А если нет, то можно начинать думать, в каком направлении двигаться, на какие рынки смотреть и как развивать свой бизнес», - заключил Савченко