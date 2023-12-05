Анализ ⟩ Политики ждут решений президента о вотуме доверия

Также ясна работа оппозиции. Это означает, что Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) внесет сотни поправок (многие из которых безосновательны) и попытается заблокировать работу Рийгикогу. «Отечество» и Центристская партия вносят единичные поправки. Будут ли они хорошими или плохими – неизвестно, но, по крайней мере, поправки будут по существу. Однако в итоге это ничего не изменит.