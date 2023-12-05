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Анализ ⟩ Политики ждут решений президента о вотуме доверия

Микк Салу
, журналист
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Президент Алар Карис.
Президент Алар Карис. Фото: Madis Veltman

Рабочая рутина в Рийгикогу изменилась. Правительственная коалиция связывает законопроекты с вотумом доверия и принимает их. Таким образом был принят ряд законов и на этой неделе добавится еще.

Также ясна работа оппозиции. Это означает, что Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) внесет сотни поправок (многие из которых безосновательны) и попытается заблокировать работу Рийгикогу. «Отечество» и Центристская партия вносят единичные поправки. Будут ли они хорошими или плохими – неизвестно, но, по крайней мере, поправки будут по существу. Однако в итоге это ничего не изменит.

«Я думаю, что и коалиция, и оппозиция сейчас ждут, что решит президент», – сказал председатель фракции Центристской партии Танель Кийк. Идея состоит в том, что законы, принятые путем привязки к доверию, дойдут (часть уже дошла) до президента, и теперь выбор остается за Аларом Карисом.

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