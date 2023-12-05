Райк: встреча ОБСЕ оттеснила Эстонию на край европейской политики безопасности

По мнению эксперта по внешней политике Кристи Райк, встреча министров иностранных дел ОБСЕ на прошлой неделе показала, что единство Запада в отношении России слабее, чем ожидалось, а Эстонию и страны Балтии оттеснили на край европейской политики безопасности, пишет Rus.ERR.
На встрече министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Россия наложила вето на заявку Эстонии на председательство в ОБСЕ, и вместо Эстонии председательствовать будет Мальта.
Заместитель директора и руководитель внешнеполитической программы Международного центра оборонных исследований Катри Райк в передаче Välisilm на канале ETV отметила, что невозможность председательствовать не имеет большого значения, поскольку ОБСЕ не гарантирует безопасность Эстонии.
«То, что случилось на прошлой неделе, еще раз показало, что единство Запада по отношению России не так сильно, как нам хотелось бы, и снова оттеснило Эстонию и страны Балтии на край политики безопасности в европейском контексте. Мы видели, что другие западные страны не были склонны защищать Эстонию в этой ситуации, они просто смирились с тем, что Россия помешала избранию Эстонии, и нашли другое решение», – пояснила Райк.