Райк: встреча ОБСЕ оттеснила Эстонию на край европейской политики безопасности

На встрече министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Россия наложила вето на заявку Эстонии на председательство в ОБСЕ, и вместо Эстонии председательствовать будет Мальта.

«То, что случилось на прошлой неделе, еще раз показало, что единство Запада по отношению России не так сильно, как нам хотелось бы, и снова оттеснило Эстонию и страны Балтии на край политики безопасности в европейском контексте. Мы видели, что другие западные страны не были склонны защищать Эстонию в этой ситуации, они просто смирились с тем, что Россия помешала избранию Эстонии, и нашли другое решение», – пояснила Райк.