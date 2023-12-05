В ходе сравнительного исследования, впервые проведенного в странах Балтии, выяснилось, что 178 000 человек в Эстонии находятся в экономической и/или социальной изоляции или подвержены значительному риску изоляции. Последующее исследование показало, что 24 000 из них являются социальными работниками без профессионального образования.
Названа профессия, представители которой чаще всего подвержены в Эстонии экономической или социальной изоляции
Исследователи должны были выявить и охарактеризовать социальные группы жителей стран Балтии, которые по разным причинам испытывают трудности с интеграцией в общество и не слишком успешно справляются с повседневной жизнью.
Масштабный анализ, проведенный исследовательской фирмой Norstat под руководствовм Рижской Высшей школы бизнеса, искусств и технологий (RISEBA) показывает, что в нашем обществе присутствует значительная доля людей, которых можно считать «невидимыми» (от англ. invisibles).
Исследователи смогли описать группы таких людей. Особую группу составляют работники социальной сферы без профессионального образования. В Эстонии таких людей 24 000 или 2,6 процента населения. В Латвии эта группа составляет 2,4 процента населения, в Литве - 2,1 процента.
«Эту группу характеризуют два признака: люди работали или работают в социальной сфере и не имеют профессионального образования. Несмотря на то, что они играют очень важную роль, оказывая помощь другим уязвимым группам общества, значительная их часть не имеет достаточного профессионального образования и уровня финансовой грамотности, что делает их "невидимыми". Сами работники социальной сферы говорят, что чувствуют себя "невидимыми" из-за отчужденного отношения общества к их проблемам», – сказал инициатор исследования профессор Валтерс Каже, доктор экономики и Рижской Высшей школы бизнеса, искусств и технологий (RISEBA).
По словам Каже, часто в эту группу попадают люди, которые прошли лишь краткосрочное обучение в области своей трудовой занятости, работники социальной сферы, помощники воспитателей и парамедики. Они выполняют важную работу, но сталкиваются с недостатком социальных гарантий по сравнению с коллегами с высшим образованием.
«Эффективно и качественно действующая социальная сфера - один из важнейших столпов зрелого и целостного общества. Ее работники поддерживают и помогают всем группам населения – от детей до пожилых людей, - когда мы не можем самостоятельно справиться с проблемами в повседневной жизни», - отметил член правления Союза социальных работников Дейв Рахумяги. При этом, по его словам, сами работники, к сожалению, вынуждены решать свои проблемы в одиночку. Обычно они привлекают внимание общественности только в случае негативных событий в их сфере деятельности. Однако никого не волнуют причины, по которым это происходит, будь то перегруженность работой или недостаточное финансирование.
Многие работники, занятые в социальной сфере, имеют высшее образование, однако если сравнить их зарплаты с зарплатами учителей, то они почти в два раза меньше. В настоящее время люди недостаточно осознают проблемы, связанные со стареющим обществом. Каждый человек сам решает, как ему справляться с пожилым родственником или близким, нуждающимся в особом уходе из-за проблем со здоровьем. Государство предпринимает шаги для улучшения ситуации, однако пока общество в целом не осознает масштаб изменений, мало что изменится. Здесь ключевую роль должны сыграть сами социальные работники: им необходимо создать профессиональное объединение, чтобы их голос был слышен обществом. В противном случае они еще долго будут оставаться «невидимыми».
По данным исследования, самую большую часть группы «невидимых» составляют женщины (65,4 процента). Меньшая часть из них состоит в браке и живет с супругом (41%). Поскольку супруги все реже проживают вместе, они реже принимают совместные финансовые решения. При этом в таких домохозяйствах больше взрослых, чем в среднем по стране. Самая высокая доля социальных работников без специального образования в Эстонии отмечена в Валгаском уезде.
«К сожалению, еще одной из характеристик этой группы „невидимых“, помимо отсутствия профессионального образования, является их недостаточная финансовая грамотность. Одним из способов поддержки может стать менторство или учебные курсы, которые дадут людям уверенность в том, что они способны предпринять правильные шаги и решить текущие проблемы», - сказал руководитель направления социальной ответственности IPF Digital AS Сийм Юкс. При поддержке компании был создан сайт www.nahtamatud.ee, на котором можно найти предложения и советы о том, как улучшить свое положение.
Только 71,7 процента социальных работников без профессионального образования в течение последних 12 месяцев не имели долгов. «Они задерживают оплату аренды, счетов за электричество или газ, выплату рассрочки и другие платежи по кредитам. Треть просрочивших платежи не могут вспомнить, сколько раз они попадали в такие ситуации», - отметил Каже.
В целом источники доходов этих людей разнообразны, но невелики: у 40,2 процента доход на каждого члена семьи составляет не более 500 евро. Каже добавил, что 72,9 процента не могут себе позволить недельный отпуск вне дома, 30 процента не имеют возможности покупать мясо, курицу или рыбу каждый день, 53 процента не смогут оплатить неожиданные, но необходимые расходы в размере 500 евро, а 33,6 процента не могут обеспечивать достаточное отопление своего жилья.