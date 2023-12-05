Названа профессия, представители которой чаще всего подвержены в Эстонии экономической или социальной изоляции

«Эффективно и качественно действующая социальная сфера - один из важнейших столпов зрелого и целостного общества. Ее работники поддерживают и помогают всем группам населения – от детей до пожилых людей, - когда мы не можем самостоятельно справиться с проблемами в повседневной жизни», - отметил член правления Союза социальных работников Дейв Рахумяги. При этом, по его словам, сами работники, к сожалению, вынуждены решать свои проблемы в одиночку. Обычно они привлекают внимание общественности только в случае негативных событий в их сфере деятельности. Однако никого не волнуют причины, по которым это происходит, будь то перегруженность работой или недостаточное финансирование.

Многие работники, занятые в социальной сфере, имеют высшее образование, однако если сравнить их зарплаты с зарплатами учителей, то они почти в два раза меньше. В настоящее время люди недостаточно осознают проблемы, связанные со стареющим обществом. Каждый человек сам решает, как ему справляться с пожилым родственником или близким, нуждающимся в особом уходе из-за проблем со здоровьем. Государство предпринимает шаги для улучшения ситуации, однако пока общество в целом не осознает масштаб изменений, мало что изменится. Здесь ключевую роль должны сыграть сами социальные работники: им необходимо создать профессиональное объединение, чтобы их голос был слышен обществом. В противном случае они еще долго будут оставаться «невидимыми».