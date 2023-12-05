Эстонские рыбаки продолжают нарушать запрет на ловлю лосося во время нереста

Заместитель генерального директора Департамента окружающей среды в сфере надзора Олав Аварсалу сообщил, что в сентябре, октябре и ноябре этого года в результате проверок Департамент окружающей среды возбудил 28 производств о проступке. «Помимо инспекторов, в этом году рыбу защитила и сама природа. Исключительно теплая погода в начале осени сохраняла температуру воды выше обычной, из-за чего лосось начал нереститься позже в более прохладной воде, которая подходит для нереста. К тому же уровень воды был выше среднего. Однако мы не можем быть удовлетворены деятельностью тех рыбаков, кто ловил рыбу в период запрета или в запрещённом для ловли месте. Поэтому было возбуждено 28 производств о проступке», - добавил Аварсалу.

Для сохранения лосося и форели очень важно, чтобы рыба могла спокойно нереститься осенью. Браконьерский промысел в запрещенный для ловли период оказывает очень большое влияние на рыбные запасы. «Инспекторы Департамента окружающей среды и волонтеры потратили сотни часов на надзорную деятельность в восьми уездах. Каждый человек может помочь нам в обнаружении браконьеров - если вы заметили подозрительную активность вдоль лососевых рек осенью, сообщите об этом по государственному информационному телефону 1247», - уточнил Аварсалу.

Ограничения на лов действовали на многих реках с 1 сентября по 30 ноября, и могут продолжаться и в декабре. Например, в речной системе Пярну круглый год запрещен лов лосося и морской форели. Информацию об ограничениях на конкретных водоемах можно посмотреть на карте в веб-приложении ограничений на рыбную ловлю.

Ловля лососевых во время периода запрета или запрещенным способом может караться штрафом до 1200 евро. Помимо штрафа, браконьер должен возместить нанесенный окружающей среде ущерб. Во время запрета при ловле на запрещенных территориях или при вылове рыбы размером менее разрешенного, ущерб окружающей среде множится на пять и составляет в случае с лососем примерно 480 евро и с форелью 150 евро за каждую особь. Если рыбная ловля ведется особенно опасным и повреждающим рыбные запасы способом, например, с использованием электричества, яда или взрывчатых веществ, необходимо будет возместить десятикратный ущерб окружающей среде.