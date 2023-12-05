Cнизились цены на одну крупную группу продуктов питания

При сравнении цен на продукты питания в ноябре этого и прошлого года общим ключевым показателем является рост цен, но если за этот год большинство продуктов питания подорожало, то в ноябре в ценовой информации Института конъюнктуры указано несколько продуктов, цены на которые снизились. К сожалению, снижение в основном скромное.

Цена обезжиренного молока за год упала на шесть процентов: в ноябре прошлого года оно стоило 85 центов, а в этом году - 80 центов за литр.

Килограмм сыра стоит на пять процентов меньше, чем год назад: тогда цена была 11,60, а сейчас 11,07 евро за килограмм.