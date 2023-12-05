Десять лет ожидания ⟩ Взгляните на первый трейлер GTA 6

И вот, наконец, появился первый трейлер GTA 6.

Полутораминутный ролик отвечает на многие вопросы, возникшие за эти годы, но вызывает множество новых.

Трейлер подтверждает информацию, появившуюся за последние несколько лет. Действия действительно будут происходить в вымышленном Майами, или Vice City, знакомом поклонникам серии.

Также подтверждается тот факт, что один из персонажей игры - женщина.

GTA 6 выйдет в 2025 году.

Это продолжение традиции, что игры Rockstar games выходят через два года после трейлера.

Интересно, что в более позднем пресс-релизе упоминаются только консоли PlayStation 5 и XBox Series X/S. Вполне вероятно, что на ПК игра выйдет позже. Так было, например, с GTA 5.