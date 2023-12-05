В Финляндии заподозрили, что местные компании экспортировали в Россию почти 3500 дронов

«По результатам предварительного расследования есть основания полагать, что деятельность осуществлялась из России. В ходе операции была создана обширная сеть международных компаний, благодаря которым операцию можно было финансировать из России, - заявил директор по надзору таможни Ханну Синкконен.

По данным таможни, продукция была растаможена для экспорта в другую страну, однако есть подозрение, что она все же оказалась в России.