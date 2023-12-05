В Финляндии заподозрили, что местные компании экспортировали в Россию почти 3500 дронов

Финская таможня подозревает, что две местные компании эскортировали в Россию подпадающею под санкции ЕС продукцию на сумму более трех миллионов евро, пишет портал Yle.
Продукция включает почти 3500 дронов.
«По результатам предварительного расследования есть основания полагать, что деятельность осуществлялась из России. В ходе операции была создана обширная сеть международных компаний, благодаря которым операцию можно было финансировать из России, - заявил директор по надзору таможни Ханну Синкконен.
По данным таможни, продукция была растаможена для экспорта в другую страну, однако есть подозрение, что она все же оказалась в России.