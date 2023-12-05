ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Российское руководство живет в страхе перед новой атакой на Крымский мост

Представители ВВС Украины вчера подробно объяснили, что Россия готовит крупные воздушные удары по Украине. Но поскольку ракет у них меньше, чем в прошлом году, подготовка затягивается. По данным ВВС Украины, минувшей зимой с 9 сентября 2022 года по 12 марта 2023 года российская армия применила в общей сложности 1100 различных управляемых ракет в масштабных авиаударах по Украине, из которых Украине удалось сбить 750. Кроме того, еще процентов 30 ракет россияне держали в стратегическом резерве, так что всего у них было во время ударов 1600 ракет разных типов.

По данным ВВС Украины, Россия на данный момент имеет в общей сложности 870 ракет. Во время прошлогодних атак Россия также использовала против Украины около 1000 иранских дронов, из которых было уничтожено около 750. В настоящее время Россия использует значительно больше иранских дронов, поэтому они превалируют в нынешних атаках.

Ситуация, когда минимальный стратегический резерв составляет около половины имеющихся у России ракет, объясняет нынешнюю тактику России в атаках на Украину. В прошлом году России было необходимо организовать крупные авиаудары по Украине с начала осени, прежде всего, чтобы остановить наступление Украины в Харьковской и Херсонской областях и компенсировать потерю стратегической инициативы. Если бы у России сейчас было достаточно ракет, мы бы тоже постоянно наблюдали очень крупные волны авиаударов по Украине.

Разоблачающий документ