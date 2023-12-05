ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Российское руководство живет в страхе перед новой атакой на Крымский мост

Украина дважды успешно атаковала мост разными способами. Неизвестно, были ли еще какие-то попытки Украины, которые заканчивались провалом для украинцев, но, безусловно, третья успешная атака стала бы очень большой неудачей для России в психологическом и имиджевом плане.
Сегодня ночью в Крыму произошли многочисленные взрывы, преимущественно в районе Кречи. Первоначально пока неизвестно, что именно произошло и мог ли объектом нападения также стать и Крымский мост, начинающийся под Керчью. В Минобороны России заявили, что уничтожили несколько украинских беспилотников над Азовским морем, а движение по Крымскому мосту закрыли.
Россия атаковала Украину с помощью 17 иранских беспилотников и 6 ракет С-300. ПВО Украины уничтожило 10 беспилотников, сообщений о поражении целей в Украине пока нет. Прифронтовые населенные пункты обстреливаются ракетами С-300.
На фронтах сохраняются тенденции последних недель.
Ситуация в Газе
Вчера Израиль провел первые крупные наземные операции на юге сектора Газа. Мощные атаки израильских ВВС продолжались по всему сектору Газа. Вчера ХАМАС также удалось нанести один ракетный удар по Израилю из южного района сектора Газа, однако средства ПВО Изриаля сумели отбить эти ракеты.
Сегодня рано утром появились сообщения как минимум о четырех крупных взрывах в районе Саны, йеменской столицы. Изначально пока неясно, что произошло и кто организовал нападение.
США официально объявили вчера, что они работают над формированием международной коалиции для обеспечения морской безопасности в Красном море и Индийском океане вблизи побережья Йемена. Можно быть уверенным, что хуситам не позволят блокировать судоходство через Суэцкий канал. Вопрос лишь в том, какие ресурсы для этого потребуются от США. Сегодняшняя атака в районе Саны показывает, что хуситы также сильно рискуют при организации своих атак и могут в итоге потерять значительную часть позиций, созданных в сотрудничестве с Ираном.