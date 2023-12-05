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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Российское руководство живет в страхе перед новой атакой на Крымский мост

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Tairo Lutter
  • Украинская разведка постоянно пытается оказать психологическое давление на российское командование
  • Сегодня ночью в Крыму произошли многочисленные взрывы, преимущественно в районе Керчи

Обнаруженный в Финляндии документ раскрывает активные меры российских спецслужб, которые планировалось реализовать, чтобы не допустить вступления Финляндии и Швеции в НАТО, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Представители ВВС Украины вчера подробно объяснили, что Россия готовит крупные воздушные удары по Украине. Но поскольку ракет у них меньше, чем в прошлом году, подготовка затягивается. По данным ВВС Украины, минувшей зимой с 9 сентября 2022 года по 12 марта 2023 года российская армия применила в общей сложности 1100 различных управляемых ракет в масштабных авиаударах по Украине, из которых Украине удалось сбить 750. Кроме того, еще процентов 30 ракет россияне держали в стратегическом резерве, так что всего у них было во время ударов 1600 ракет разных типов.

По данным ВВС Украины, Россия на данный момент имеет в общей сложности 870 ракет. Во время прошлогодних атак Россия также использовала против Украины около 1000 иранских дронов, из которых было уничтожено около 750. В настоящее время Россия использует значительно больше иранских дронов, поэтому они превалируют в нынешних атаках.

Ситуация, когда минимальный стратегический резерв составляет около половины имеющихся у России ракет, объясняет нынешнюю тактику России в атаках на Украину. В прошлом году России было необходимо организовать крупные авиаудары по Украине с начала осени, прежде всего, чтобы остановить наступление Украины в Харьковской и Херсонской областях и компенсировать потерю стратегической инициативы. Если бы у России сейчас было достаточно ракет, мы бы тоже постоянно наблюдали очень крупные волны авиаударов по Украине.

Разоблачающий документ

Финская национальная медиакомпания YLE опубликовала обзор попавшего к ним в руки документа, который изначально принадлежал российским государственным органам и, конечно же, не был публичным. В нем содержится описание активных мер российских спецслужб, которые планировалось реализовать, чтобы замедлить или, если повезет, не допустить вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Из опубликованного документа отчетливо видно, что антиисламские демонстрации и акции против президента Турции Эрдогана планировались и проводились с целью создания дипломатических проблем между странами Северной Европы и Турцией.

Можно сказать, что подобные документы не обладают самым строгим уровнем секретности в России, но в то же время они имеют определенный гриф секретности, поэтому разглашать их скорее не рекомендуется. Документ представляет собой в большой степени видение всевозможных эффективных мер, которые хотелось бы использовать, но хотя бы частично описанные мероприятия были действительно реализованы на практике, или же их попытались реализовать.

Это очень откровенная информация о том, как российские чиновники видят процессы в Европе. В более широком смысле Россия обоснованно убеждена, что, по крайней мере, с 2015 года страх перед миграцией оказывает важное влияние на политические процессы, прчием в направлении, благоприятном для целей России в Европе. Было бы наивно думать, что Россия не будет пытаться осуществлять различные акции такого рода, если она будет иметь возможность создать напряженность. Также можно быть уверенным, что этот документ не станет откровением для Турции, и турки и так понимали, как антиисламские демонстрации в странах Северной Европы на самом деле были организованы прошлой весной и летом.

Постоянное психологическое давление

Украинская военная разведка постоянно пытается оказать психологическое давление на российское военное командование, обыгрывая возможность организации новой атаки на Крымский мост. Вчера заместитель начальника военной разведки прокомментировал ситуацию после недавнего сильного шторма и рассказал, что Россия пытается в ускоренном порядке восстановить в море построенные летом объекты для защиты моста. Глава военной разведки заявил, что они не собираются ждать, пока Россия завершит восстановительные работы.

Украина дважды успешно атаковала мост разными способами. Неизвестно, были ли еще какие-то попытки Украины, которые заканчивались провалом для украинцев, но, безусловно, третья успешная атака стала бы очень большой неудачей для России в психологическом и имиджевом плане.

Сегодня ночью в Крыму произошли многочисленные взрывы, преимущественно в районе Кречи. Первоначально пока неизвестно, что именно произошло и мог ли объектом нападения также стать и Крымский мост, начинающийся под Керчью. В Минобороны России заявили, что уничтожили несколько украинских беспилотников над Азовским морем, а движение по Крымскому мосту закрыли.

Россия атаковала Украину с помощью 17 иранских беспилотников и 6 ракет С-300. ПВО Украины уничтожило 10 беспилотников, сообщений о поражении целей в Украине пока нет. Прифронтовые населенные пункты обстреливаются ракетами С-300.

На фронтах сохраняются тенденции последних недель.

Ситуация в Газе

Вчера Израиль провел первые крупные наземные операции на юге сектора Газа. Мощные атаки израильских ВВС продолжались по всему сектору Газа. Вчера ХАМАС также удалось нанести один ракетный удар по Израилю из южного района сектора Газа, однако средства ПВО Изриаля сумели отбить эти ракеты.

Сегодня рано утром появились сообщения как минимум о четырех крупных взрывах в районе Саны, йеменской столицы. Изначально пока неясно, что произошло и кто организовал нападение.

США официально объявили вчера, что они работают над формированием международной коалиции для обеспечения морской безопасности в Красном море и Индийском океане вблизи побережья Йемена. Можно быть уверенным, что хуситам не позволят блокировать судоходство через Суэцкий канал. Вопрос лишь в том, какие ресурсы для этого потребуются от США. Сегодняшняя атака в районе Саны показывает, что хуситы также сильно рискуют при организации своих атак и могут в итоге потерять значительную часть позиций, созданных в сотрудничестве с Ираном.

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