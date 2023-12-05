«В спорте нужно бороться до конца». Тренер, осужденный за избиение ученика, обжаловал приговор

Тренер по дзюдо и сумо Рихо Ранникмаа обжаловал решение Раквереского суда, который признал его виновным в умышленном избиении своего ученика.
Первого ноября на заседании Раквереского суда Вируского уезда судьи постановили, что тренер Рихо Ранникмаа, ударивший несовершеннолетнего во время тренировки в сентябре прошлого года, умышленно причинил потерпевшему физическую боль и вред здоровью. Суд признал тренера виновным.
Спустя месяц выяснилось, что Ранникмаа обжаловал это решение. Rus.Postimees публикует комментарий его адвоката Кристьяна Тууле в полном объеме и без изменений:
«Опытный и признанный тренер Рихо Ранникмаа, который хотел помочь своему ученику, но был за это осужден, не согласился с позицией уездного суда и обжаловал данное решение.
01.11.2023 окружной прокурор Вируского района Марге Воогма опубликовала комментарий после оглашения приговора первой инстанции: «Ни один тренер не имеет права физически наказывать ребенка за нарушение правил на практике»[1].
В Эстонии сложилась исключительно плохая практика осуждения обвиняемых до вступления окончательного приговора в силу. Еще и максимально преднамеренно, с целью показать с другой стороны исключительно плохую личность. Это попирание его репутации. Перефразируя прокурора Вируского района М. Воогма, такой поступок, возможно, был бы акцептирован в прошлом веке, но сегодня это должно быть глубоко осуждено.
Как защитник Рихо Ранникмаа, я не считаю оправданным проведение судебного процесса на страницах газет, но в данном контексте молчание было бы равносильно признанию вины. Судебный процесс сосредоточен на том, ударил ли уважаемый тренер Р. Ранникмаа ребенка по затылку. Пятеро детей, которые находились на занятии и которые были допрошены полицией, подтвердили, что ничего подобного не случалось.
На тренировке дети прыгали в длину, а вышеупомянутый ученик выполнял показательный для всех прыжок. После прыжка ученик сел на спортивный мат и начал разговаривать со своей подругой. По словам детей, вероятно, по невнимательности, он не заметил, что находился частично в секторе приземления или очень близко к нему и что следующий ученик, совершающий, прыжок мог упасть на него при приземлении. Столь опытный и достойный тренер знает, что ситуация может закончиться очень серьезной травмой для обеих сторон. Только реакция тренера предотвратила худшее.
Если ученик из-за невнимательности или погружения в игру не реагировал на словесное замечание (во время тренировки также было шумно), тренеру пришлось один раз нанести легкий удар кулаком по затылку ученика, чтобы привлечь его внимание. После этого последний сел на скамейку, где сидели и остальные дети, а тренировка продолжилась в обычном ритме с прыжками, борьбой и играми. Ребенок выполнял все последующие задания, ни разу не жалуясь на боль. Давайте на минутку задумаемся, каково было бы продолжение этой крайне опасной ситуации в случае получения детьсми серьезных травм.
Через четыре дня пришло электронное письмо от родителей с уведомлением об уходе вышеупомянутого ученика. Родитель тогда отправил свою версию случившегося в Эстонскую федерацию сумо (хотя это была тренировка по дзюдо), и письмо дошло и до заголовков Postimees.
На суде выяснилось, что ребенку не потребовались лед или лекарства для облегчения боли. Медицинская помощь не понадобилась. Никаких фотографий или медицинских справок предполагаемой шишки также не существует. Родитель не посчитал нужным обращаться в полицию из-за произошедшего.
На данном этапе можно положиться лишь на данный аргумент.
Трудно представить, как Р. Ранникмаа, учитывая его физическую форму и навыки, являющийся профессиональным тренером с 1973 года, ударил бы 12-летнего ребенка по голове. Любой может себе представить, какую силу удара нужно приложить, чтобы вызвать сиюминутный ущерб здоровью и изменению самочувствия.
При этом уездный суд правильно установил, что в результате так называемого удара потерпевший не упал и не сдвинулся с места из-за прикосновения. Никакой помощи и медицинской помощи не требовалось. Напротив, тренировки продолжались в привычном ритме.
Вышеизложенное подтверждает заявления Р. Ранникмаа о том, что при описанном ударе не применялась никакая сила. По словам очевидцев, это был более чем обычный шлепок, который требовался для устранения опасности.
Мы готовы отстаивать свои права во всех инстанциях суда, и честное имя тренера будет восстановлено в ходе быстрого и справедливого разбирательства уже в районном суде.
Поэтому Р. Ранникмаа подал апелляционную жалобу на решение уездного суда, требуя оправдательного приговора на следующей инстанции. В спорте нужно бороться до конца».