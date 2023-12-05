«В спорте нужно бороться до конца». Тренер, осужденный за избиение ученика, обжаловал приговор

На тренировке дети прыгали в длину, а вышеупомянутый ученик выполнял показательный для всех прыжок. После прыжка ученик сел на спортивный мат и начал разговаривать со своей подругой. По словам детей, вероятно, по невнимательности, он не заметил, что находился частично в секторе приземления или очень близко к нему и что следующий ученик, совершающий, прыжок мог упасть на него при приземлении. Столь опытный и достойный тренер знает, что ситуация может закончиться очень серьезной травмой для обеих сторон. Только реакция тренера предотвратила худшее.

Если ученик из-за невнимательности или погружения в игру не реагировал на словесное замечание (во время тренировки также было шумно), тренеру пришлось один раз нанести легкий удар кулаком по затылку ученика, чтобы привлечь его внимание. После этого последний сел на скамейку, где сидели и остальные дети, а тренировка продолжилась в обычном ритме с прыжками, борьбой и играми. Ребенок выполнял все последующие задания, ни разу не жалуясь на боль. Давайте на минутку задумаемся, каково было бы продолжение этой крайне опасной ситуации в случае получения детьсми серьезных травм.