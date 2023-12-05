Интернет-мошенники обобрали двух жителей Эстонии почти на 40 тысяч евро

В полицию в понедельник обратились две жертвы интернет-мошенников, которых преступники обобрали в общей сложности почти на 40 тысяч евро.
Одной из жертв стал 47-летний мужчина, в почтовый ящик которого пришло электронное письмо якобы от Omniva с сообщением о возможности отслеживать путь его посылки и со ссылкой, по которой мужчина ввел данные своей банковской карты и подтвердил транзакцию PIN-кодом. После этого со счета его компании было переведено 8000 евро, а с личного счета пропали 4195 евро, сообщила во вторник BNS пресс-служба Пыхьяской префектуры.
Второй жертвой стал проживающий в Нымме 62-летний мужчина, также получивший электронное письмо якобы от Omniva, по которому ему пришлось заплатить 3,80 евро за доставку посылки домой. В письме также содержалась ссылка, по которой мужчина ввел данные своей банковской карты. Позже мужчина обнаружил, что со счета его компании пропали 28 тысяч евро.