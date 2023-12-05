Брифинг полиции ⟩ Что сейчас происходит на границе Эстонии и России?

В брифинге участвуют Идаский префект Тарво Крууп и глава погранохраны Идаской префектуры Ээрик Пургель. Речь пойдет о том, что такое миграционная атака и какова сейчас ситуация на Нарвском погранпункте.

В ходе брифинга будет предоставлен обзор, что уже было сделано Департаментом полиции и погранохраны для обеспечения безопасности и каковы возможные шаги, если ситуация на границе изменится, а также что это означает для людей, которые хотят пересечь границу.