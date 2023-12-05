Компания Eesti Gaas заключила договор о доставке в Финляндию трех газовых танкеров

По словам руководителя финского дочернего предприятия Eesti Gaas Паси Някки, снабжение Финляндии газом идет по плану и без каких-либо проблем: «Рынок справился с вызовами, договоры выполняются, потребности клиентов удовлетворены, и для зимнего сезона мы заказали самые надежные танкеры».

«После инцидента с Balticconnector потребление газа в Финляндии осталось на обычном уровне и в некоторой степени даже превысило мощность Balticconnector», - добавил Някки.

В ходе распределения зимних мощностей, организованного финским терминалом cжиженного природного газа в Инкоо, компания Eesti Gaas получила три окна поставок из шести, что вместе с забронированным ранее позволяет с декабря по апрель доставить в Финляндию в общей сложности четыре газовых танкера. Первый из них прибудет в Инкоо после Рождества.

В этом году компания Eesti Gaas более чем утроила поставки сжиженного природного газ: вместо прошлогодних пяти судов компания доставляет в регион уже 18 партию за год. Треть импорта Финляндии и балтийского региона проходит через Eesti Gaas.

Раньше природный газ поступал в Эстонию в основном по трубопроводу из России, но произошел полномасштабный разворот на запад. Природный газ теперь доставляют в сжиженном виде в терминалы Инкоо и Клайпеду, где его регазифицируют и подают в сеть, то есть в трубопровод. Импортируемый Eesti Gaas газ имеет сертификаты происхождения - преимущественно газ поступает из США и Норвегии.

Работая на пяти рынках - в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше - Eesti Gaas в прошлом году стала крупнейшей энергетической компанией с частным капиталом в Финляндии и Балтийском регионе. Eesti Gaas поставляет клиентам природный газ по трубам, а также в виде сжатого и сжиженного природного газа, и управляет крупнейшей газораспределительной сетью Эстонии и Латвии. Предприятие активно действует на международном энергетическом рынке и развивает портфель возобновляемой энергии, производя и продавая солнечную энергию и зеленый газ (биометан). На зарубежных рынках Eesti Gaas действует под торговой маркой Elenger.