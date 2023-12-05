Одна и та же картина повторяется снова и снова на протяжении веков, невозможно остановиться и описать все подобные явления. Марксизм и ощущение собственного превосходства как неизбежности - часть менталитета очень многих россиян.

Итак, плакат «Границы России нигде не заканчиваются» - это, несомненно, провокация и очередная попытка проверить, как на такие высокомерные заявления отреагирует Запад. С этой точки зрения, конечно, нападение на Украину и агрессивная война, которая длится уже несколько лет, - очень подходящий момент для размещения этого плаката. Запад не очень-то сплочен, а Россия подает четкий сигнал, что «русский мир» стучится в дверь.

Этот плакат также очень хорошо иллюстрирует недавнее поведение России в ОБСЕ, где была отвергнута кандидатура Эстонии в председатели ОБСЕ. Россия, похоже, считает ОБСЕ своей личной организацией - так было с момента ее создания Хельсинкским заключительным актом 1975 года при громогласном участии Советского Союза.

В 2011 году на встрече ОБСЕ в Белграде я протестовал против права российских парламентариев играть ведущую роль в мониторинге прав человека и демократических процедур. Однако тогдашняя Россия была местом сбора сопляков по сравнению с нынешней.

«Границы России нигде не заканчиваются» - это, по сути, следствие желания навязать правила «русского мира» повсюду. И Запад НЕ ДОЛЖЕН этого допустить. Здесь вспоминается лозунг, использованный россиянами в 2014 году, когда они захватили Крым: «Россия - все, остальное - ничто».

Россия - все, остальное - ничто.

Если бы, например, кто-то в Эстонии вывесил на пограничном пункте Койдула плакат с надписью «Границы Эстонии простираются до Китайской стены, Россия пропала с карты» (текст из известной эстонской песни - прим.ред.), то это, вероятно, вызвало бы гораздо больше недовольства на Западе, чем угрожающие лозунги россиян.

Однако история показывает, что Россия действительно нападает на своих соседей, как только она находит возможность. Россия считает, что имеет право депортировать, убивать своих соседей, вторгаться в другие страны и навязывать им свой образ жизни.

Поэтому ни в коем случае нельзя относиться к таким плакатам слишком легкомысленно.