ПОНОЖОВЩИНА НА ПОЧВЕ РЕВНОСТИ? ⟩ На этот раз в скандально известном жилом доме пролилась кровь

Пострадавшая (30) ничуть не уступила своему партнеру (50) в разговоре о разрыве отношений, начавшемуся, видимо, из-за любовных связей, и оказалась даже более искусной в обращении с ножом. Их обоих доставили в больницу, однако, по данным Virumaa Teataja, его травмы оказались более серьезными, чем у сожительницы.