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ПОНОЖОВЩИНА НА ПОЧВЕ РЕВНОСТИ? ⟩ На этот раз в скандально известном жилом доме пролилась кровь

Айвар Ояперв Кевин Вольтер
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Вечером в понедельник партнеры поругались в многоквартирном доме в Тамсалу. Это же здание и раньше было центром событий: два года назад там загорелась квартиру.
Вечером в понедельник партнеры поругались в многоквартирном доме в Тамсалу. Это же здание и раньше было центром событий: два года назад там загорелась квартиру. Фото: Ain Liiva

Вечером в понедельник полиция и скорая помощь вновь были задействованы в городе Тамсалу в Ляэне-Вирумаа, где пара поссорилась в одной из квартир уже скандально известного жилого дома.

Пострадавшая (30) ничуть не уступила своему партнеру (50) в разговоре о разрыве отношений, начавшемуся, видимо, из-за любовных связей, и оказалась даже более искусной в обращении с ножом. Их обоих доставили в больницу, однако, по данным Virumaa Teataja, его травмы оказались более серьезными, чем у сожительницы.

В полиции прокомментировали ситуацию довольно кратко. «4 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в Тамсалу между пьяными партнерами произошла ссора, в результате которой оба получили ранения. Полицейские оказали пострадавшим первую помощь на месте, а после скорая помощь забрала обоих в больницу. Точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в рамках уголовного производства», - сообщает представитель полиции.

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