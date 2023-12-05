Вечером в понедельник полиция и скорая помощь вновь были задействованы в городе Тамсалу в Ляэне-Вирумаа, где пара поссорилась в одной из квартир уже скандально известного жилого дома.
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ПОНОЖОВЩИНА НА ПОЧВЕ РЕВНОСТИ? ⟩ На этот раз в скандально известном жилом доме пролилась кровь
Пострадавшая (30) ничуть не уступила своему партнеру (50) в разговоре о разрыве отношений, начавшемуся, видимо, из-за любовных связей, и оказалась даже более искусной в обращении с ножом. Их обоих доставили в больницу, однако, по данным Virumaa Teataja, его травмы оказались более серьезными, чем у сожительницы.