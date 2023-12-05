Управа Кристийне поблагодарила помощников полицейских и спасателей-добровольцев

На традиционном благодарственном приеме старейшина района Яанус Рийбе вручил благодарственные письма 25 лучшим помощникам полицейских и волонтерам-спасателям. Особо были выделены Анри Порила, который добровольно отработал 1228 часов в качестве спасателя (по состоянию на сентябрь), и помощники полицейских Илья Карасев и Ристо Кулдеркнуп, которые участвовали в полицейских мероприятиях в общей сложности в течение соответственно 624 и 608 часов (опять-таки по состоянию на сентябрь).

Рийбе подчеркнул, что вклад помощников полицейских и спасателей-добровольцев в повышение безопасности района очень важен. «Я рад, что есть люди, которые заботятся о том, чтобы сделать жизнь вокруг нас безопаснее, и готовы работать для этого в качестве волонтеров, - сказал Рийбе. - При этом необходимо подчеркнуть, что вспомогательные полицейские и волонтеры-спасатели занимаются этим помимо своей основной работы в другой сфере, то есть за счет своего свободного времени».