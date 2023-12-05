Парк Кадриорг потратит на премии своим работникам около 160 000 евро

Руководство принадлежащего городу Таллинну парка Кадриорг по итогам уходящего года выплатит премии почти всем своим работникам. Дополнительное вознаграждение, которое составит в среднем 1200 евро, получат 130 сотрудников из 147, пишет Rus.ERR.
По словам директора парка Айна Ярве, сотрудники парка проделали хорошую работу, выполнили поставленные перед ними задачи и будут достойно вознаграждены. А основанием для премии стал дополнительный доход, полученный за счет предоставления всевозможных услуг. В качестве примера Ярве привел парковое хозяйство и сферу обслуживания.