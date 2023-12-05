Парк Кадриорг потратит на премии своим работникам около 160 000 евро

По словам директора парка Айна Ярве, сотрудники парка проделали хорошую работу, выполнили поставленные перед ними задачи и будут достойно вознаграждены. А основанием для премии стал дополнительный доход, полученный за счет предоставления всевозможных услуг. В качестве примера Ярве привел парковое хозяйство и сферу обслуживания.