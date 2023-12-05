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Парк Кадриорг потратит на премии своим работникам около 160 000 евро

rus.postimees.ee
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Кадриорг.
Кадриорг. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Руководство принадлежащего городу Таллинну парка Кадриорг по итогам уходящего года выплатит премии почти всем своим работникам. Дополнительное вознаграждение, которое составит в среднем 1200 евро, получат 130 сотрудников из 147, пишет Rus.ERR.

По словам директора парка Айна Ярве, сотрудники парка проделали хорошую работу, выполнили поставленные перед ними задачи и будут достойно вознаграждены. А основанием для премии стал дополнительный доход, полученный за счет предоставления всевозможных услуг. В качестве примера Ярве привел парковое хозяйство и сферу обслуживания.

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