Бывший главком ВСУ Виктор Муженко: Украина должна перейти к стратегической обороне

Кроме того, по его словам, предварительные расчеты - генерал не уточняет, кто их проводил, - «не показывали мощного прогресса в наших действиях в общем замысле контрнаступательной операции».

«Не просматривалось и стратегического замысла этой операции. Просматривались отдельные операции на отдельных направлениях… Концентрации войск у нас не было. Ко всем неблагоприятным условиям, не было еще и численного перевеса, а если и был, то незначительный. Это не тот перевес, который должен быть при проведении таких наступательных операций», - говорит Муженко.

Слова генерала Муженко входят в противоречие с оценками главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В опубликованном 1 ноября интервью изданию Economist Залужный заявил, что «учебники НАТО и выполненные нами расчеты показывали, что четырех месяцев нам должно было хватить для того, чтобы войти в Крым, повоевать в Крыму, выйти из Крыма и зайти туда еще раз».

Заявления Муженко по этому поводу можно читать как критику украинского генералитета: «Возникает вопрос, а кто принимал эти расчеты? Где (было) руководство этой стратегической операцией, которое должно было пропустить эти расчеты через себя, понять, насколько они реалистичны? Действительно ли украинская сторона сумела адекватно оценить противника и его возможности?»