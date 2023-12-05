На берегу пруда Ыйсмяэ состоятся зимний концерт и ярмарка

В следующую пятницу, 15 декабря, на берегу пруда Ыйсмяэ пройдут зимний концерт и ярмарка Хааберсти. Ярмарка, предлагающая изделия ручной работы и кулинарные изыски, откроется с 15:00, а затем, в 18:00, начнется зимний концерт. Глвным приглашенным гостем станет звезда 70-х годов, ансамбль Baccara. Концерт бесплатный.
Старейшина района Хааберсти Олег Сильянов отметил, что в этом году Рождественская ярмарка и зимний концерт объединяются в одно большое зимнее событие.
«Уже в следующую пятницу на берегу пруда Ыйсмяэ состоятся великолепный Зимний концерт и ярмарка. На ярмарке можно будет найти уникальные подарки для близких и насладиться местными продуктами, - сказал старейшина. - В 18:00 начнется концерт, на котором выступят наш местный танцевальный ансамбль Polly и трио Рольфа Роосалу. Главным исполнителем концерта будет звезда прошлого века из Испании, ансамбль Baccara».
Концерт и ярмарка пройдут на променаде пруда Ыйсмяэ, где разнообразные увлекательные световые инсталляции создадут настоящую рождественскую атмосферу. Управа Хааберсти приглашает всех жителей и гостей провести этот день всем вместе, а также призывает пригласить друзей и знакомых. Концерт абсолютно бесплатный и подходит для всей семьи.