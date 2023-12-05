На берегу пруда Ыйсмяэ состоятся зимний концерт и ярмарка

Старейшина района Хааберсти Олег Сильянов отметил, что в этом году Рождественская ярмарка и зимний концерт объединяются в одно большое зимнее событие.

«Уже в следующую пятницу на берегу пруда Ыйсмяэ состоятся великолепный Зимний концерт и ярмарка. На ярмарке можно будет найти уникальные подарки для близких и насладиться местными продуктами, - сказал старейшина. - В 18:00 начнется концерт, на котором выступят наш местный танцевальный ансамбль Polly и трио Рольфа Роосалу. Главным исполнителем концерта будет звезда прошлого века из Испании, ансамбль Baccara».

Концерт и ярмарка пройдут на променаде пруда Ыйсмяэ, где разнообразные увлекательные световые инсталляции создадут настоящую рождественскую атмосферу. Управа Хааберсти приглашает всех жителей и гостей провести этот день всем вместе, а также призывает пригласить друзей и знакомых. Концерт абсолютно бесплатный и подходит для всей семьи.