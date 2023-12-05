Производство на сыроваренном заводе Estover остановлено, ущерб от пожара может составить миллионы евро

Вчера поздно вечером в центр тревоги сообщили о пожаре на сыроваренном заводе Estover, расположенном в волости Эльва вблизи Ранну. Пожар вспыхнул на складе упаковки и хранения и быстро распространился на площадь в 300 квадратных метров. Из-за пожара производство на сыроварне сейчас не ведется.