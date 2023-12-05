Вчера поздно вечером в центр тревоги сообщили о пожаре на сыроваренном заводе Estover, расположенном в волости Эльва вблизи Ранну. Пожар вспыхнул на складе упаковки и хранения и быстро распространился на площадь в 300 квадратных метров. Из-за пожара производство на сыроварне сейчас не ведется.
Производство на сыроваренном заводе Estover остановлено, ущерб от пожара может составить миллионы евро
По словам исполнительного директора Estover Ханнеса Моотсе, в настоящее время ведется восстановление работы завода. «Все сотрудники на работе, дома мы никого не просили оставаться. В настоящее время работники занимаются мытьем соседних помещений, загрязненных пожаром», – рассказал Моотсе.
По словам Моотсе, пока рано говорить об имущественном ущербе от пожара, но он, вероятно, составит миллионы евро.
Спасатели предотвратили распространение огня на другие части здания сыроварни. Пожар локализовали в 1:34. На месте происшествия работали 11 единиц спасательной техники спасательных команд Эльва, Аннелинна, Отепя, Тарту, Тырва и Рынгу.
Согласно первоначальным данным, пожар мог начаться из-за неисправности электропроводки.