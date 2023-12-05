Петиция за отставку Каи Каллас собрала почти 22 000 подписей

На данный момент петиция за отставку премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ) собрала почти 22 000 подписей, что, по мнению инициировавшей сбор Центристской партии, говорит о том, что народ не доверяет нынешнему премьер-министру.

«При нынешнем правительстве экономика падает семь кварталов подряд, к сожалению, у премьер-министра нет плана, как помочь людям и предприятиям. Кампания по сбору подписей проходит успешно, а обратная связь, полученная от людей, доказывает недовольство политикой Каи Каллас», - заявила генеральный секретарь Центристской партии Аннели Отть.

Она отметила, что, помимо различных сокращений, нас ожидает повышение налогов, которое каждый ощутит на себе уже через месяц. «Вероятно, каждый уже получил извещения о том, что с нового года из-за повышения НСО вырастут цены на все услуги и товары. Если учесть продолжающийся экономический спад, подорожание жизни и растущую безработицу, то понятно, что самые сложные времена еще впереди, и ответственность за это лежит на премьер-министре», - добавила она.

Отть подчеркнула, что в демократическом государстве народ оценивает работу политиков на выборах. «В период между выборами люди могут выражать свое мнение посредством различных инициатив, и этой возможностью они активно пользуются. Кампания по сбору подписей, начатая центристами, не оставила людей равнодушными. Партия реформ проводит ошибочную политику и не имеет представления о реальной ситуации и ожиданиях людей», - сказала Отть.

Подписать петицию об отставке премьер-министра можно на портале rahvaalgatus.ee или в палатках Центристской партии по всей Эстонии. Сбор подписей будет проходить до 15 декабря.