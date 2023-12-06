Поиск крота в Главном управлении разведки, ожидание нового наступления РФ и угроза украинской демократии. Обзор событий недели в Украине

28 ноября украинские СМИ сообщили, что супругу начальника Главного управления разведки Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами. Позже выяснилось, что пострадала не только Буданова, но и несколько сотрудников ГУР, просто из-за большей массы их тел признаки отравления у них проявились не так быстро и не так остро.

Со ссылкой на источники, близкие к Буданову, СМИ также указывали, что «скорее всего, отравили через еду... Расследуется попытка убийства». Получается, что кто-то добавил в пищу группы сотрудников ГУРа мышьяк и ртуть.

Скорее всего, отравление осуществили в помещении разведуправления, поскольку один из источников в ведомстве заявил, что «эти вещества никоим образом не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека».

Вряд ли он говорил бы о «военном деле», если бы группа разведчиков вместе с Марианной Будановой отправилась на ланч в какой-то ресторан. Также, вряд ли можно было бы говорить о попытке отравления конкретного человека, если бы потерпевшие, например, просто заказали пиццу курьером.

К тому же, в августе этого года Кирилл Буданов сам рассказал журналистам, что его жена живет с ним в служебном кабинете, хоть и не работает в разведке. Соответственно, отравителем является человек, имеющий доступ и к жене Буданова, и к самому Буданову.