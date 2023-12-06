Эти темы были в центре внимания в Украине последние семь дней, пишет украинский журналист Сергей Гармаш.
Поиск крота в Главном управлении разведки, ожидание нового наступления РФ и угроза украинской демократии. Обзор событий недели в Украине
28 ноября украинские СМИ сообщили, что супругу начальника Главного управления разведки Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами. Позже выяснилось, что пострадала не только Буданова, но и несколько сотрудников ГУР, просто из-за большей массы их тел признаки отравления у них проявились не так быстро и не так остро.
Со ссылкой на источники, близкие к Буданову, СМИ также указывали, что «скорее всего, отравили через еду... Расследуется попытка убийства». Получается, что кто-то добавил в пищу группы сотрудников ГУРа мышьяк и ртуть.
Скорее всего, отравление осуществили в помещении разведуправления, поскольку один из источников в ведомстве заявил, что «эти вещества никоим образом не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека».
Вряд ли он говорил бы о «военном деле», если бы группа разведчиков вместе с Марианной Будановой отправилась на ланч в какой-то ресторан. Также, вряд ли можно было бы говорить о попытке отравления конкретного человека, если бы потерпевшие, например, просто заказали пиццу курьером.
К тому же, в августе этого года Кирилл Буданов сам рассказал журналистам, что его жена живет с ним в служебном кабинете, хоть и не работает в разведке. Соответственно, отравителем является человек, имеющий доступ и к жене Буданова, и к самому Буданову.
И это обстоятельство, пожалуй, самое важное, даже важнее имени конкретного отравителя, поскольку говорит о доступе вражеского агента в «святая святых» планирования акций против РФ. Как говорится: со всеми вытекающими.
На сегодняшний день состояние здоровья отравленных ГУРовцев и Марианны Будановой удовлетворительное. «Благодаря тому, что вовремя обратились и среагировали, благодаря профессиональности украинских врачей сейчас все хорошо», — отметил спикер разведки Андрей Юсов.
По факту отравления сотрудников военной разведки и жены руководителя украинской спецслужбы ведется внутреннее расследование. «Поскольку речь идет о вероятной спецоперации, направленной против сотрудников разведки или членов их семей, расследованием занимается подразделение собственной безопасности ГУР», - пояснил Андрей Юсов.
О собственном расследовании инцидента сообщила также команда Bellingcat. Хотя трудно представить эффективное взаимодействие международных расследователей с украинским ГУРом после того, как их расследование сорвавшейся спецоперации ГУР по задержанию «вагнеровцев» в 2019 году стало элементом политической борьбы в Украине против главы офиса Зеленского Адрея Ермака.
Оппозиционные партии тогда анонсировали итоги расследования Bellingcat чуть ли не как предрешенный вывод о работе Ермака на российские спецслужбы. В итоге сенсации не получилось, расследование просто замяли, но Bellingcat с тех пор стал в Украине токсичным для власти.
Тем не менее отравление в стенах ГУР, в любом случае, снова поднимает тему вездесущности вражеской агентуры в Украине. Новый виток шпионских страстей также может иметь политические и даже геополитические последствия, поскольку поставит вопрос о доверии западных партнеров Киеву и возможности утечки их секретов в РФ.
Москва переживает за демократию в Украине
Если проанализировать российские СМИ, то создается впечатление, что никто не беспокоится о демократии в Украине так, как убивающие украинцев «самые демократичные в мире» россияне. В РФ уже ставят под сомнение легитимность Верховной Рады, которая не была переизбрана в конституционный срок до 30 октября.
Особенно все волнуются из-за легитимности Владимира Зеленского, президентский срок которого из-за агрессии РФ против Украины теперь не закончится весной 2024 года. И это несмотря на то, что Путин и без того неоднократно заявлял о «первородной» незаконности украинской власти, ссылаясь на «госпереворот 2014 года».
Впрочем, тому же Путину это не мешало в свое время называть Порошенко «уважаемым партнером» и вести переговоры с Зеленским в Париже. Так что двоякость российских «экспертов» и политиков лишь отражает их цинизм.
Но вот в Украине тема выборов во время войны, когда миллионы избирателей за границей, треть территории оккупирована, а на остальной голосование может быть сорвано одним взлетом МИГа в РФ, - кажется настолько искусственной, что ее публично никто даже не обсуждал. Как вообще можно было бы считать легитимной власть, избранную в таких условиях?
Это настолько очевидные вещи, что социологи Киевского международного института социологии, опубликовавшие в октябре итоги национального опроса, лишь подтвердили - 81% украинцев против избирательных кампаний до окончания военных действий. При такой электоральной конъюнктуре, даже если какие-то оппозиционные партии и хотели выборов, они могли поговорить об этом с иностранными журналистами или политиками, но не со своими избирателями.
Тем не менее с Запада тема выборов педалируется и становится одним из серьезных дестабилизирующих факторов в воюющей стране. В частности, она стала основой для разговоров о конфликте между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.
Хотя последний ни разу не заявлял о политических амбициях, его постоянно рассматривают как потенциального соперника Зеленскому на выборах, что действительно вызывает некоторое напряжение в Офисе президента.
30 ноября был оглашен факт, который должен заставить политиков расслабиться: все политические силы, представленные в Верховной Раде, подписали меморандум о проведении следующих выборов только после прекращения военного положения.
Представители и руководители парламентских фракций «пришли к согласию, что будущие свободные и честные национальные выборы (парламентские, президентские) проводятся после завершения войны и завершения действия военного положения со временем, достаточным для подготовки проведения выборов (не менее 6 месяцев после окончания военного положения)».
Оказывается, такая договоренность была достигнута еще 10-12 ноября. Почему о ней не сообщалось до последнего дня прошлого месяца – не понятно. Но сейчас ее можно считать последней точкой в вопросе проведения или не проведения выборов в Украине во время войны, поскольку президент Зеленский обозначал подобную позицию уже неоднократно. Так что не переживайте за нас, россияне! Занимайтесь спокойно своими, очередными, «демократичными» выборами Путина.
Наступление на Юге
Выступая на минувшей неделе на съезде «Единой России» в Ростове, глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что разговаривал с президентом Путиным и военными: «все решительно настроены вернуться в Херсон». Более того, коллаборант пригрозил захватом Николаева, Одессы и Измаила, то есть, дойти до Приднестровья.
Стоит отметить, что Сальдо «берет» Херсон и Николаев уже третий раз в этом году. Тем не менее сейчас его слова действительно вызывают обеспокоенность. Дело в том, что на них наложились три факта, которые могут свидетельствовать о реальных планах Путина начать новое наступление на Юге Украины.
30 ноября британская разведка сообщила, что РФ начала разворачивать на оккупированной части Херсонщины новосформированную 104-ю армейскую десантно-штурмовую дивизию. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский в Запорожье провел «общегосударственное совещание по фортификации». Читай - строительству оборонительных сооружений, на «всех основных направлениях».
Хотя он выделил в первую очередь Донецкое и Харьковское направления, Херсонская область тоже попала в перечень приоритетных. Кроме того, сам факт проведения такого совещания в Запорожье тоже выглядит не случайным. А если учесть, что 29 ноября теме строительства фортификационных сооружений была посвящена Ставка Верховного главнокомандующего, то степень вероятности рисков, которые очевидны для власти, но не озвучиваемы для общества, - сильно возрастает.
Ну и третье, что позволяет допустить подготовку Путина к новому наступлению – это его указ от 1 декабря о повышении штатной численности военных ВС РФ на 170 тысяч. Причем, в отличие от предыдущего подобного указа, который вступал в силу через четыре месяца после публикации, этот введен в действие немедленно.
МО России заверило, что «существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется, проведения мобилизации не предусмотрено». Но если не планируется «существенное увеличение призыва», то получается, что планируется «несущественное». А что в понимании Путина и Шойгу «существенное», а что – «несущественное» - известно только им.
Впрочем, вряд ли до президентских выборов в РФ начнется даже «несущественная» мобилизация. Тем более, что, по словам Дмитрия Медведева, с начала года до 1 декабря более 452 тысяч человек подписались на контрактную военную службу. Если учесть, что это «улов» за 11 месяцев, а существует годовой план набора, то по итогам года он должен составить почти полмиллиона контрактников. А теперь давайте решим задачку: если Путин увеличил армию на 170 тысяч, а набирается полмиллиона, то зачем подписывать контракты еще с 330 тысячами?
Легко предположить, что эти люди должны восполнить потери россиян в убитых и раненых, которые уже не вернутся на фронт. Иначе куда их, сверх штатной численности?
Ну а эти 170 тысяч – это больше трети из нынешних 430 тысяч российских военных, которые, по данным украинского Генштаба, уже воюют в Украине. Пусть, часть этих людей уйдет на закрытие «Ленинградского фронта», то есть на усиление границы с новыми натовскими Финляндией и (потенциально) Швецией. Но около 100 тысяч все равно отправятся на «исконно русские». И что это, как не признак готовящегося Путиным нового наступления?
Справка об авторе
Сергей Гармаш – украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991—1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года – главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.