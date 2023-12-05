Из дайвинга в альпинизм, или кошки без мышек. Рекордсмен Каспар Ээвальд готов покорить Эверест

Отказаться от возможности подняться пешком на высоту 65 этажей? Ни за что. Группа любителей нетрадиционных методов начинает свое восхождение. Конечно, это не сравнить с высотой Эвереста – 8849 м, которую собрался покорить Ээвальд, но для нетренированных (зато упрямых) журналистов даже эти почти 1000 ступенек стали достаточно неплохим достижением. Шутки смолкли примерно на 20-м этаже, а ближе к середине маршрута поначалу бодрый темп немного замедлился.

«В башне сейчас, конечно же, холодно, - говорит нам гид. – А летом тут жара. Поэтому наш традиционный лестничный забег мы проводим в межсезонье».

Лично у меня только один вопрос – как на этих узких пролетах вообще можно бегать. Но ответа я на него я на него получить не успеваю – как-то неожиданно мы добрались до места назначения.

В отличие от нас, Каспар бодр и свеж – пока журналисты припали к спасительному кофе и закускам, он подготовился к пресс-конференции, темой которой стало его восхождение на Эверест.