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Из дайвинга в альпинизм, или кошки без мышек. Рекордсмен Каспар Ээвальд готов покорить Эверест

Инна Мельникова
, cпортивный редактор
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Каспар Ээвальд с представителями спонсора.
Каспар Ээвальд с представителями спонсора. Фото: Инна Мельникова

«Те, кто хочет, могут подняться в конференц-зал Телебашни на лифте, а те, кто хочет на собственном опыте понять, что такое – подниматься в горы, приглашаются на подъем по лестнице» - пресс-конференция фридайвера и альпиниста Каспара Ээвальда началась довольно неожиданным образом.

Отказаться от возможности подняться пешком на высоту 65 этажей? Ни за что. Группа любителей нетрадиционных методов начинает свое восхождение. Конечно, это не сравнить с высотой Эвереста – 8849 м, которую собрался покорить Ээвальд, но для нетренированных (зато упрямых) журналистов даже эти почти 1000 ступенек стали достаточно неплохим достижением. Шутки смолкли примерно на 20-м этаже, а ближе к середине маршрута поначалу бодрый темп немного замедлился.

«В башне сейчас, конечно же, холодно, - говорит нам гид. – А летом тут жара. Поэтому наш традиционный лестничный забег мы проводим в межсезонье».

Лично у меня только один вопрос – как на этих узких пролетах вообще можно бегать. Но ответа я на него я на него получить не успеваю – как-то неожиданно мы добрались до места назначения.

В отличие от нас, Каспар бодр и свеж – пока журналисты припали к спасительному кофе и закускам, он подготовился к пресс-конференции, темой которой стало его восхождение на Эверест.

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