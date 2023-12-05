«Те, кто хочет, могут подняться в конференц-зал Телебашни на лифте, а те, кто хочет на собственном опыте понять, что такое – подниматься в горы, приглашаются на подъем по лестнице» - пресс-конференция фридайвера и альпиниста Каспара Ээвальда началась довольно неожиданным образом.
Из дайвинга в альпинизм, или кошки без мышек. Рекордсмен Каспар Ээвальд готов покорить Эверест
Отказаться от возможности подняться пешком на высоту 65 этажей? Ни за что. Группа любителей нетрадиционных методов начинает свое восхождение. Конечно, это не сравнить с высотой Эвереста – 8849 м, которую собрался покорить Ээвальд, но для нетренированных (зато упрямых) журналистов даже эти почти 1000 ступенек стали достаточно неплохим достижением. Шутки смолкли примерно на 20-м этаже, а ближе к середине маршрута поначалу бодрый темп немного замедлился.
«В башне сейчас, конечно же, холодно, - говорит нам гид. – А летом тут жара. Поэтому наш традиционный лестничный забег мы проводим в межсезонье».
Лично у меня только один вопрос – как на этих узких пролетах вообще можно бегать. Но ответа я на него я на него получить не успеваю – как-то неожиданно мы добрались до места назначения.