Помогают ли больным молитвы? Врачи в Бразилии проверили

Во время пандемии Covid-19 бразильские врачи разделили пациентов на две группы и посмотрели, сколько выжило среди тех, за кого молились, и сколько, - среди тех, за кого не молились. Разницы не было.
На протяжении тысячелетий верующие люди по всему миру - представители самых разных религий и культур - обращались к богу с молитвами о выздоровлении своих близких и родных.
Ученые (среди которых также немало людей глубоко верующих) неоднократно предпринимали попытки выяснить, насколько эффективны подобного рода молитвы - впрочем, без особого успеха.
И хотя некоторые исследования указывают на возможную слабую связь заздравных молитв (наряду с обычной терапией) с ускоренным выздоровлением пациентов, большинство ученых относятся к их выводам весьма скептически, указывая на отсутствие надежных методов измерения эффективности подобного «вмешательства».
Очередную попытку предприняли в разгар пандемии Covid-19, с сентября по декабрь 2020 года, бразильские медики из частной больницы в Сан-Паулу.
Сотням пациентов, зараженных доселе неизвестным смертоносным вирусом, молитвы, может, и не помогут, но уж точно не помешают, решили они - и, заручившись письменным согласием больных, провели собственное клиническое исследование.
В официальной документации в качестве экспериментальной терапии так и указано: «молитва».
Эксперимент длился с сентября по декабрь 2020 года. Использованный метод проверки - так называемое рандомизированное двойное слепое исследование с контрольной группой - считается золотым стандартом доказательной медицины.
Учитывая отсутствие специфических лекарств от новой инфекции, медики все равно могли предложить ковидным больным лишь симптоматическое лечение. А потому и основная цель эксперимента была предельно проста: проверить, повлияют ли молитвы о скорейшем выздоровлении пациентов на процент летальных исходов среди них (то есть на их выживаемость).
Для этого две сотни взрослых пациентов больницы с подтвержденным коронавирусным диагнозом случайным образом разделили на две группы (предварительно исключив тех, кому по той или иной причине помочь было уже нельзя).
В которую из групп попал в результате жеребьевки тот или иной конкретный больной, не знал ни сам инфицированный, ни лечащие его врачи, проводящие исследование.
Обе группы пациентов получали обычную медицинскую помощь «в соответствии с принятым протоколом лечения коронавирусных пациентов».
Единственное отличие заключалось в том, что по просьбе медиков о выздоровлении каждого из пациентов экспериментальной группы на протяжении всего лечения регулярно, трижды в день (в общей сложности по четыре часа ежедневно) молились лидеры местной христианской общины.
«Богословские знания каждого конкретного молящегося невозможно оценить объективно, - признают авторы исследования, - однако их добровольное участие [в эксперименте] и искренняя вера в эффективность заздравной молитвы были важными критериями при их отборе».
Молиться можно было в свободной форме, однако общие рекомендации медиков были предельно конкретны: просить нужно было о сохранении жизни пациента, а также об отказе от искусственной вентиляции легких и сокращении пребывания больного в реанимации (и в больнице в целом).
Результаты клинических испытаний в обеих группах оказались практически идентичными. Во всяком случае на долю летальных исходов заздравные молитвы не повлияли совершенно: число погибших от ковида в обоих случаях оказалось одним и тем же (по восемь человек).
Тогда исследователи начали сравнивать другие показатели: необходимость и продолжительность подключения больного к аппарату ИВЛ, перевод в палату интенсивной терапии и длительность нахождения в реанимации, а также общую протяженность госпитализации.
По каждому из этих параметров расхождение между двумя группами оказалось столь ничтожным, что ни разу не превысило статистической погрешности.
А следовательно, заключают авторы исследования, молитвы о выздоровлении ковидных больных - пусть и в рамках относительно небольшой выборки - «не оказали какого-либо существенного влияния» ни на общий результат лечения пациентов, ни на его скорость.