Помогают ли больным молитвы? Врачи в Бразилии проверили

Для этого две сотни взрослых пациентов больницы с подтвержденным коронавирусным диагнозом случайным образом разделили на две группы (предварительно исключив тех, кому по той или иной причине помочь было уже нельзя).

В которую из групп попал в результате жеребьевки тот или иной конкретный больной, не знал ни сам инфицированный, ни лечащие его врачи, проводящие исследование.

Обе группы пациентов получали обычную медицинскую помощь «в соответствии с принятым протоколом лечения коронавирусных пациентов».

Единственное отличие заключалось в том, что по просьбе медиков о выздоровлении каждого из пациентов экспериментальной группы на протяжении всего лечения регулярно, трижды в день (в общей сложности по четыре часа ежедневно) молились лидеры местной христианской общины.

«Богословские знания каждого конкретного молящегося невозможно оценить объективно, - признают авторы исследования, - однако их добровольное участие [в эксперименте] и искренняя вера в эффективность заздравной молитвы были важными критериями при их отборе».

Молиться можно было в свободной форме, однако общие рекомендации медиков были предельно конкретны: просить нужно было о сохранении жизни пациента, а также об отказе от искусственной вентиляции легких и сокращении пребывания больного в реанимации (и в больнице в целом).

Женщина сложила руки в молитве. Фото: Reuters

Результаты клинических испытаний в обеих группах оказались практически идентичными. Во всяком случае на долю летальных исходов заздравные молитвы не повлияли совершенно: число погибших от ковида в обоих случаях оказалось одним и тем же (по восемь человек).

Тогда исследователи начали сравнивать другие показатели: необходимость и продолжительность подключения больного к аппарату ИВЛ, перевод в палату интенсивной терапии и длительность нахождения в реанимации, а также общую протяженность госпитализации.

По каждому из этих параметров расхождение между двумя группами оказалось столь ничтожным, что ни разу не превысило статистической погрешности.

А следовательно, заключают авторы исследования, молитвы о выздоровлении ковидных больных - пусть и в рамках относительно небольшой выборки - «не оказали какого-либо существенного влияния» ни на общий результат лечения пациентов, ни на его скорость.