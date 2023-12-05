Таллиннский бар «Света» закроет свои двери с 1 января. «Света» когда-то стартовала как винтажный магазин и бар, но с годами превратилась в любимый многими клуб и важную концертную площадку, стала одним из самых важных магнитов сегодняшнего творческого городка Теллискиви, магнитом, который был чрезвычайно популярен как среди местных жителей, так и среди туристов.
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Основатель легендарного бара обещает: «Света» закрывается, но дух «Светы» продолжит жить
«Света» была местом встречи разных сообществ и внесла значительный вклад в интеграцию людей разных национальностей. В «Свете» появился ценностный культурный пласт, там ярко проявили себя новые организаторы мероприятий и возникли популярнейшие серии вечеринок.