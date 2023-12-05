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Основатель легендарного бара обещает: «Света» закрывается, но дух «Светы» продолжит жить

Kultuuritoimetus
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Таллиннский бар «Света» стал любимым местом для огромного количества меломанов.
Таллиннский бар «Света» стал любимым местом для огромного количества меломанов. Фото: Pressifoto

Таллиннский бар «Света» закроет свои двери с 1 января. «Света» когда-то стартовала как винтажный магазин и бар, но с годами превратилась в любимый многими клуб и важную концертную площадку, стала одним из самых важных магнитов сегодняшнего творческого городка Теллискиви, магнитом, который был чрезвычайно популярен как среди местных жителей, так и среди туристов.

«Света» была местом встречи разных сообществ и внесла значительный вклад в интеграцию людей разных национальностей. В «Свете» появился ценностный культурный пласт, там ярко проявили себя новые организаторы мероприятий и возникли популярнейшие серии вечеринок.

Бесчисленные мероприятия и концерты принесли бару весьма широкое признание на международном уровне, а вместе с ним - и членство в движении Liveurope, а также звание концертной площадки года на церемонии вручения наград эстонской музыкальной индустрии. Однако с наступлением нового года эпоха бара «Света» завершится. Ожидается, что любители музыки еще успеют насладиться концертами и приятным временем в баре до конца декабря.

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