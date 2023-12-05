Видео ⟩ В Латвии ответили на слова Путина о «свинском» отношении к русскоязычным

Эти высказывания соответствуют нынешнему внешнеполитическому курсу России, включающему «резкую позицию и агрессивную риторику в отношении западных стран», говорится в заявлении Бюро по защите Конституции (SAB) во вторник, 5 декабря.

SAB: Уровень безопасности в Латвии остается стабильным

«Несмотря на неспокойную ситуацию в нашем регионе и в мире в целом, уровень безопасности Латвии как члена НАТО остается стабильным. SAB продолжает следить за ситуацией и предоставлять всю информацию о возможных рисках безопасности высшим должностным лицам Латвии, которые должны оценить ее и принять решение о дальнейших действиях», - подчеркнули в SAB.

Ссылаясь на предыдущие заявления бюро, издание напомнило, что российские власти уже давно используют тему прав русскоязычных жителей зарубежных стран в качестве инструмента для реализации своих интересов. В числе прочего, она была предлогом для вторжения РФ в Украину.

Накануне Путин пригрозил негативными последствиями для Латвии из-за якобы имеющих место в этой стране притеснений русскоязычных жителей.

Putin threatens Latvia



The bunker dictator said that if the #Latvian authorities continue this policy towards the #Russian-speaking population, they will face a response within their country. pic.twitter.com/WGRbtg3gmF — NEXTA (@nexta_tv) December 4, 2023

«Если они будут проводить такую политику в отношении людей, которые хотели жить в той или иной стране, работали там, создавали какие-то блага для этой страны, и с ними будут так по-свински обращаться, то в конце концов они сами с таким свинством и столкнутся внутри своей страны», - заявил он на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.