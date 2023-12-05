Российский биатлон закончился: спортсменам не хватает одной важной детали

В интервью «Матч ТВ» он заявил о нехватке патронов, по его словам «все стреляют, кто что нашел» из остатков. Проблему признает и Союз биатлонистов России, более того, один из источников в разговоре с журналистами сказал прямо: из‑за отсутствия патронов «у нас биатлон просто закончится». Зарубежные изделия для биатлона подорожали в пять раз и заимели проблемы с логистикой, а российского «не очень много выпускается».