Российский биатлон закончился: спортсменам не хватает одной важной детали

Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков рассказал, что среди биатлонистов серьезная проблема.
В интервью «Матч ТВ» он заявил о нехватке патронов, по его словам «все стреляют, кто что нашел» из остатков. Проблему признает и Союз биатлонистов России, более того, один из источников в разговоре с журналистами сказал прямо: из‑за отсутствия патронов «у нас биатлон просто закончится». Зарубежные изделия для биатлона подорожали в пять раз и заимели проблемы с логистикой, а российского «не очень много выпускается».
Российские производители озабочены выпуском совсем других патронов, а норвежские или немецкие патроны, которыми пользовались спортсмены, сильно подорожали и их очень сложно ввозить, приходится искать обходные маршруты.
В сентябре 2022 года Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. В феврале IBU разрешил им выступать на Кубке мира в качестве нейтральных атлетов, но те отказались.