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Российский биатлон закончился: спортсменам не хватает одной важной детали

rus.postimees.ee
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Биатлон, иллюстративное фотрор.
Биатлон, иллюстративное фотрор. Фото: IMAGO/Gaelle Mobuchon

Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков рассказал, что среди биатлонистов серьезная проблема.

В интервью «Матч ТВ» он заявил о нехватке патронов, по его словам «все стреляют, кто что нашел» из остатков. Проблему признает и Союз биатлонистов России, более того, один из источников в разговоре с журналистами сказал прямо: из‑за отсутствия патронов «у нас биатлон просто закончится». Зарубежные изделия для биатлона подорожали в пять раз и заимели проблемы с логистикой, а российского «не очень много выпускается».

Российские производители озабочены выпуском совсем других патронов, а норвежские или немецкие патроны, которыми пользовались спортсмены, сильно подорожали и их очень сложно ввозить, приходится искать обходные маршруты.

В сентябре 2022 года Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. В феврале IBU разрешил им выступать на Кубке мира в качестве нейтральных атлетов, но те отказались.

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