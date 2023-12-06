История ⟩ Кесклиннаской русской гимназии исполняется сто лет

6 декабря Таллиннская кесклиннаская русская гимназия отмечает сто лет со дня основания. Солидная дата – повод обратиться к прошлому этого легендарного учебного заведения. В коротком очерке сложно дать подробный обзор столетней истории, поэтому сконцентрируемся на первых десятилетиях работы 6-й школы, пишет историк и выпускник ТКРГ Иван Лаврентьев.
Русское образование в Эстонии имеет довольно давнюю историю, однако Первая мировая война, октябрьский переворот, последовавшая гражданская война и Освободительная война в Эстонии, провозглашение независимой Эстонской Республики наряду с другими турбулентными изменениями значительно повлияли на политический и культурный ландшафт 1920-х годов.
В те годы заметная часть русской диаспоры в Таллинне – который в этих кругах продолжают по привычке именовать Ревелем – это эмигранты, бежавшие из Советской России вместе с отступившей в Эстонию Северо-западной армией или в частном порядке. Для большинства Эстония послужит перевалочным пунктом перед дальнейшим отъездом в Берлин, Париж и другие центры русского рассеяния, но некоторые свяжут свою судьбу с молодой республикой. Люди еще не знают, что период независимости продлится относительно недолго и в эмигрантских изданиях по всему миру часто грезят о возвращении в Россию, где режим большевиков вот-вот падет.
Однако мир вокруг начинает быстро меняться. В том же 1923 году в Мюнхене молодой Гитлер со сторонниками предпринимает попытку т.н. Пивного путча, а на Соловецких островах открывается первый лагерь для политических осужденных. В Таллинне же городские власти дают разрешение на открытие второй в городе школы с русским языком обучения. Полное название школы сообщает всю основную информацию: Ревельская городская объединенная гуманитарная и реальная гимназия с русским языком обучения. Открывается пять гуманитарных и пять реальных классов (для девушек и юношей соответственно). В конце первого учебного года аттестаты об окончании гимназии получит 73 выпускника.
Новый адрес
Новая школа располагается в здании, где прежде уже работала частная женская гимназия Беляевой по адресу Нарвская улица, 6а. Здание не сохранилось, сейчас на этом месте расположены отель и торговый центр Viru. В 1931 году школа переехала на улицу Кару в помещения Еврейской гимназии – Таллиннская еврейская школа работает в этом доме по сей день. С 1935 по 1944 гг. школа работала на улице Пикк, 69, в принадлежащем городу здании. Тогда же сменилось название и появилась всем знакомая нумерация: в 1937 г. большие таллиннские гимназии были пронумерованы и школе был присвоен порядковый номер VI. Даже много лет спустя, в разговорной речи именно выражение «6-я школа» остается наиболее распространенным вариантом.
Несмотря на сложные условия, учеба продолжалась и во время войны. Осенью 1944 г., после того как Таллинн заняли советские войска, школа перебралась в свой нынешний дом на улицу Крейцвальди, 25. Построенная в 1935 г. по проекту одного из ведущих эстонских архитекторов своего времени Херберта Йохансона для Женской гимназии Эльфриде Лендер, во время войны школа служила военным госпиталем. Учившийся в 6-й школе в те годы будущий священнослужитель и митрополит Таллиннский и всея Эстонии Корнилий (в миру Вячеслав Якобс) в конце 2000-х выступал перед учениками в актовом зале гимназии и вспоминал, как это помещение выглядело в войну у актового зала был пробит потолок, и повсюду лежал снег. Тем не менее, здание пострадало незначительно.
В ходе капитального ремонта в 1970-х к школе пристроили торцевой корпус. Стоит отметить деликатность этого решения – при взгляде на школу со стороны Полицейского парка пристройка практически незаметна и не бросается в глаза на всех «открыточных» снимках, которые подчеркивают легкую винтовую лестницу, увенчанную изящным шпилем. Внешнему облику не уступают и интерьеры: паркет, контрастирующие с белыми стенами дубовые двери и деликатное освещение, конечно, не идут ни в какое сравнение с типовыми школьными зданиями советского периода. Однако исторические постройки всегда ограничивают возможности для их переустройства и расширения: в частности, здание школы лишено полноценного спортзала.
Центр русской диаспоры
Постоянные переезды вызваны непростой финансовой ситуацией. Учеба в школах платная, в 1920-х и в начале 1930-х эстонская экономика испытывала большие трудности. Состоящая в основном из эмигрантов диаспора, конечно, включала людей разного достатка, но многие из них бежали от большевиков, лишились прежнего социального статуса и не имели заметных сбережений. Нет худа без добра – стесненные условия послужили толчком к более плотным товарищеским отношениям, активному участию родителей в жизни школы. Родительский комитет активно занимался, как бы сейчас сказали, фандрайзингом на нужды учащихся. С первого же учебного года при школе работал литературный кружок, постепенно возник целый ряд организаций, в фокусе которых была культура, духовное воспитание, спорт и многие другие темы. Не будет преувеличением сказать, что гимназия стала одним из ведущих культурных центров притяжения русской диаспоры в Таллинне.
Среди педагогов межвоенного периода можно встретить как тех, кто начал преподавательскую деятельность еще во времена Российской империи, так и тех, кому пришлось сменить профессию – среди учителей встречаются как бывшие офицеры, так и деятели искусств. Отдельного упоминания заслуживают директоры гимназии. Первый директор Григорий Васильевич Бархов родился в Причудье в семье староверов, получил образование и работал в Тарту. Был заметным педагогом и автором пособий, активно ратовал за улучшение условий для учащихся. После его смерти в 1928 г. пост директора занял Александр Симонович Пешков. Уроженец Благовещенска, он получил образование в Томске и Киеве, а в 1911 году перебрался в Эстонию и начал здесь педагогическую карьеру. Помимо службы директором, Пешков был активен в различных эмигрантских общественных и культурных организациях, а в 1919 г. успел пару месяцев поработать в Северо-западном правительстве – гражданском органе при армии Юденича. В 1941 г. советы арестовали Пешкова и его семью. Год спустя бывший директор был расстрелян в Усольлаге в Пермской области за антисоветскую деятельность.
Схожая судьба постигла и некоторых выпускников гимназии. Другие бежали на запад, погибли в войну по обе стороны фронта или адаптировались к жизни в Советской Эстонии. В списках выпускников гимназии 1920–1930-х гг. можно встретить не только русские имена и фамилии – в школе также учились эстонцы, немцы, евреи и представители других национальностей. Перемешан был и классовый состав педагогов и учащихся: бывшие дворяне работали и учились рядом с разночинцами, выходцами из семей военных и духовенства. Школа была активно вовлечена в различные городские и республиканские мероприятия. Сохранившаяся символика и элементы формы тех лет схожи с логотипами и формой эстонских гимназий. В наши дни стилизованный, но обновленный школьный логотип тоже украшает как интерьеры здания, так и форму учащихся.
Дошло ли до нас за эти сто лет что-либо помимо скрещенных букв «ТРГ» (Таллиннская русская гимназия)? Множество достойных выпускников вышло из стен 6-й школы и в советский период, и после восстановления независимости. Конечно, это была уже другая школа, которая готовила других людей для жизни в изменившемся обществе. В конце концов, странно было бы в 2023 г. изучать в школе в обязательном порядке латынь, космографию и Закон Божий. Созданная настоящими русскими интеллигентами 100 лет назад школа – не музейный ковчег, поэтому хочется верить, что и в дальнейшем ТКРГ удастся найти свою нишу в таллиннском и эстонском образовательном ландшафте.
PS. Прекрасные энтузиасты развивают некоммерческий портал «Русская Эстония» – онлайн-справочник русской диаспоры межвоенного периода. Празднование 100-го юбилея с момента основания Ревельской городской русской гимназии – отличный повод ознакомиться с краткими биографическими справками учителей и учеников столетней давности.