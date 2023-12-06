История ⟩ Кесклиннаской русской гимназии исполняется сто лет

Среди педагогов межвоенного периода можно встретить как тех, кто начал преподавательскую деятельность еще во времена Российской империи, так и тех, кому пришлось сменить профессию – среди учителей встречаются как бывшие офицеры, так и деятели искусств. Отдельного упоминания заслуживают директоры гимназии. Первый директор Григорий Васильевич Бархов родился в Причудье в семье староверов, получил образование и работал в Тарту. Был заметным педагогом и автором пособий, активно ратовал за улучшение условий для учащихся. После его смерти в 1928 г. пост директора занял Александр Симонович Пешков. Уроженец Благовещенска, он получил образование в Томске и Киеве, а в 1911 году перебрался в Эстонию и начал здесь педагогическую карьеру. Помимо службы директором, Пешков был активен в различных эмигрантских общественных и культурных организациях, а в 1919 г. успел пару месяцев поработать в Северо-западном правительстве – гражданском органе при армии Юденича. В 1941 г. советы арестовали Пешкова и его семью. Год спустя бывший директор был расстрелян в Усольлаге в Пермской области за антисоветскую деятельность.