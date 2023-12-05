Производитель продуктов питания покидает Эстонию из-за политики правительства: все работники будут сокращены

Весной двери цеха по производству продуктов питания Tactical Foodpack в Вильянди будут навсегда закрыты. Хотя маркетинг и продажи компании останутся в Эстонии, все производство будет перенесено в Хильден в Германию, поскольку там удобнее и дешевле вести производство.
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В 2018 году основатель и один из владельцев предприятия Сверре Пуустусмаа в газете Postimees оптимистично заявил, что через пять лет Tactical Foodpack станет крупнейшим работодателем в Вильяндимаа. Еще несколько лет назад планировалось оставить производство завтраков и снеков в Вильянди, но нынешние расчеты показывают, что это было бы экономически бессмысленно. Когда весной завод в Мяннимяэ закроется, это означает, что 30 рабочих будут сокращены.