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Производитель продуктов питания покидает Эстонию из-за политики правительства: все работники будут сокращены

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По словам основателя и одного из владельцев Tactical Foodpack Сверре Пуустусмаа, правительство в последние годы сделало производство в Эстонии бессмысленным.
По словам основателя и одного из владельцев Tactical Foodpack Сверре Пуустусмаа, правительство в последние годы сделало производство в Эстонии бессмысленным. Фото: Marko Saarm

Весной двери цеха по производству продуктов питания Tactical Foodpack в Вильянди будут навсегда закрыты. Хотя маркетинг и продажи компании останутся в Эстонии, все производство будет перенесено в Хильден в Германию, поскольку там удобнее и дешевле вести производство.

В 2018 году основатель и один из владельцев предприятия Сверре Пуустусмаа в газете Postimees оптимистично заявил, что через пять лет Tactical Foodpack станет крупнейшим работодателем в Вильяндимаа. Еще несколько лет назад планировалось оставить производство завтраков и снеков в Вильянди, но нынешние расчеты показывают, что это было бы экономически бессмысленно. Когда весной завод в Мяннимяэ закроется, это означает, что 30 рабочих будут сокращены.

За пять лет в жизни Эстонии многое произошло. «Последние три-четыре года правительство проводило такую ​​политику, что производственное предприятие больше не может работать в Эстонии, - сказал Сверре Пуустусмаа. - У эстонского земледельца также нет шансов конкурировать с земледельцами из других стран Евросоюза. Неважно, земледелец ли он из Польши, Германии или Франции. Это означает, что мы на самом деле не смогли бы прокормить народ Эстонии, если бы нам нужно было справляться только за счет произведенного в нашей стране».

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