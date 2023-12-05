Производитель продуктов питания покидает Эстонию из-за политики правительства: все работники будут сокращены

В 2018 году основатель и один из владельцев предприятия Сверре Пуустусмаа в газете Postimees оптимистично заявил, что через пять лет Tactical Foodpack станет крупнейшим работодателем в Вильяндимаа. Еще несколько лет назад планировалось оставить производство завтраков и снеков в Вильянди, но нынешние расчеты показывают, что это было бы экономически бессмысленно. Когда весной завод в Мяннимяэ закроется, это означает, что 30 рабочих будут сокращены.

За пять лет в жизни Эстонии многое произошло. «Последние три-четыре года правительство проводило такую ​​политику, что производственное предприятие больше не может работать в Эстонии, - сказал Сверре Пуустусмаа. - У эстонского земледельца также нет шансов конкурировать с земледельцами из других стран Евросоюза. Неважно, земледелец ли он из Польши, Германии или Франции. Это означает, что мы на самом деле не смогли бы прокормить народ Эстонии, если бы нам нужно было справляться только за счет произведенного в нашей стране».