Представление хуторян, живущих на территории Национального парка Карула, о качественном снабжении электричеством отличается от представления поставщика услуг электросети как день и ночь.
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БОЛЬШЕ НЕДЕЛИ БЕЗ СВЕТА ⟩ «Если лампочка на потолке замерцает, значит, вроде бы появилось электричество»
К утру понедельника электричество отсутствовало уже восемь дней в домах, расположенных в живописном Национальном парке Карула в Юго-Восточной Эстонии. «Неприятности у нас начались в пятницу на позапрошлой неделе», – рассказала хозяйка хутора Рыыму Лийлия Тали и добавила, что самое страшное то, что поилки для их овец замерзли и сломались во время отключения электроэнергии. На ферме содержатся несколько сотен овец и лошадей эстонской местной породы клеппер. Беременные животные теперь вынуждены есть снег.