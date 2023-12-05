БОЛЬШЕ НЕДЕЛИ БЕЗ СВЕТА ⟩ «Если лампочка на потолке замерцает, значит, вроде бы появилось электричество»

К утру понедельника электричество отсутствовало уже восемь дней в домах, расположенных в живописном Национальном парке Карула в Юго-Восточной Эстонии. «Неприятности у нас начались в пятницу на позапрошлой неделе», – рассказала хозяйка хутора Рыыму Лийлия Тали и добавила, что самое страшное то, что поилки для их овец замерзли и сломались во время отключения электроэнергии. На ферме содержатся несколько сотен овец и лошадей эстонской местной породы клеппер. Беременные животные теперь вынуждены есть снег.

Они пытаются восстановить работу поилки животных с помощью генератора, но семья с пятью детьми не может себе позволить купить еще один для обеспечения электричеством жилого дома. «На мой взгляд, в такой ситуации Elektrilevi следовало бы обеспечить нас добротным генератором», – сказала Тали, которая считает, что нет смысла покупать устройство без преобразователя напряжения, потому что «постоянная ерунда происходит с фазами и напряжением тока – без преобразователя у нескольких соседей выходили из строя электроприборы. Но стоит такое устройство минимум 5000 евро».