Полиция предупреждает: мошенники очень активны в период массовых заказов подарков

Вячеслав Миленин, глава отдела тяжких преступлений уголовного бюро Пыхьяской префектуры, советует людям быть внимательными при получении текстовых сообщений, а также электронных писем, в которых утверждается, что за пришедшую на имя человека посылку взимается дополнительная плата или что произошла ошибка при доставке.

«Рождество уже не за горами, и мошенники пользуются этим временем, когда люди надеются получить свои заказы до сочельника. Если вы получили подозрительное сообщение или электронное письмо, покопайтесь в нем поглубже и, если возможно, проверьте полученную информацию через службу поддержки курьерской компании», - сказал Миленин.

С подозрительными текстовыми сообщениями и электронными письмами стоит быть очень аккуратными. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Недавно человек получил письмо якобы от Omniva с просьбой доплатить за посылку еще три евро. Он перешел по ссылке в письме, после чего открылся правдоподобно оформленный сайт, где ему нужно было ввести данные своей банковской карты. За несколько мгновений с банковского счета человека было снято 8800 евро.

Что делать, чтобы защититься от мошенников: Уточняйте информацию через службу поддержки Не нажимайте на ссылки, отправленные в текстовом сообщении или электронном письме Не вводите информацию о банковской карте на сомнительных веб-страницах Входите в свой банк только через приложение на телефоне или в браузере на компьютере