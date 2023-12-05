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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Снова авария: столкнулись два автомобиля, один из них врезался в дорожный знак

Тийт Лойм
, репортер
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Сегодня днем в Валга на пересечении улиц Кунгла и Пикк произошло дорожно-транспортное происшествие, где столкнулись два автомобиля.

В ДТП попали автомобили Toyota RAV4 и Citroёn C4.

«Сегодня в 14.00 на улице Кунгла в Валге произошло дорожно-транспортное происшествие, когда на перекрестке столкнулись автомобили Citroёn и Toyota. На месте работают полиция и медики, которые выяснят обстоятельства происшествия и нужна ли кому-либо медицинская помощь после происшествия. Более подробные обстоятельства выясняются, мы предоставим дополнительную информацию в ближайшее время», - заявила представитель полиции Рагне Кейск.

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