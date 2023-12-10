Тихановская и Метсола ⟩ Бросая вызов диктатуре

«Мы не можем забыть о белорусском народе. Его борьба за свободу и демократию воплощает ценности, на которых зиждется Европейский союз», – написали в совместном заявлении, приуроченном ко Дню прав человека, лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская и председатель Европарламента Роберта Метсола.
В своей тихой борьбе за свободу и демократию белорусский народ стал ярким примером храбрости и стойкости. Несмотря на десятилетия авторитарного правления и систематических репрессий, белорусский народ неустанно стремится к жизни в условиях свободы. Нельзя забывать об этой битве, особенно в этот момент глобальной нестабильности.
Базовые ценности, такие как уважение человеческого достоинства и прав, свобода, демократия, равенство и верховенство права, являются якорями, которые сплотили и объединяют нас – европейцев. Тем не менее, на нашем общем континенте белорусский народ по-прежнему упорно лишают всего этого.
Вместо этого люди живут в атмосфере запугивания и угроз. Они живут при режиме, где людей бросают в тюрьму по сфабрикованным обвинениям, где адвокатов лишают лицензий по обвинениям в мошенничестве, где сотни независимых СМИ фактически подвергают цензуре и вынуждают закрываться, где более тысячи неправительственных организаций (НПО) снимают с регистрации и блокируют выполнение их работы. Люди живут при режиме, удерживающем более 1500 политических заключенных. Других вынуждают жить в изгнании, их лишают паспортов, в то же время в отношении них ведутся расследования и судебные процессы, а также заочно выносятся приговоры.
Презирая демократические ценности и права человека, нынешний режим в Беларуси всеми возможными способами цепляется за власть: вплоть до превращения страны в российское вассальное государство и размещения российского ядерного оружия вблизи границ ЕС.
Но по своей сути Беларусь – исконно европейская страна в контексте ее ценностей, культуры и в стремлении к лучшему будущему. Ее историческое наследие прослеживается до белоруса Франциска Скорины, одного из самых ранних просветителей эпохи Возрождения в Европе, а также уникален ее вклад в искусство и научную мысль Европы, ярким примером которых являются произведения визионера Марка Шагала, резонирующие с европейскими идеалами.
Перед лицом все более отчаянных попыток подавить инакомыслие белорусы демонстрируют непоколебимую приверженность стремлению к свободе и демократии. Эта приверженность резонирует с борьбой и чаяниями бессчетного множества европейцев на протяжении истории.
Европейский парламент присоединяется к заявлениям лидеров белорусских демократических сил о европейских чаяниях белорусского народа. Наши двери всегда будут оставаться открытыми для всех тех европейских государств, которые разделяют наши ценности и идеалы и устремляют свой взор на Европу как на свой дом. Среди этих государств будет и Беларусь, когда она станет демократической, свободной и независимой.
До этого момента крайне важно продолжать включать Беларусь в европейский нарратив, сохраняя ее в числе приоритетных вопросов повестки дня, с тем чтобы содействовать демократическому переходу в стране, а также отстаивать независимость и суверенитет Беларуси.
Европа видит в белорусах, украинцах и молдаванах своё отражение, отражение тех ценностей, которые составляют основу европейского проекта. Борьба за демократическую Беларусь – это не просто борьба народа, это борьба за сохранение ценностей, определяющих наш континент.
Вот почему Европейский парламент призывает к дальнейшей поддержке белорусских демократических сил и гражданского общества. Это подразумевает ужесточение санкций против нелегитимного режима Лукашенко за его преступления и вовлеченность в российскую агрессию против Украины. Нам также необходима единая позиция для защиты и поддержки тех, кто бежал от репрессий и нашел убежище в Европейском союзе.
Чрезвычайно важно понять, что Европа никогда не сможет реализовать свой потенциал в полной мере, пока Беларусь остается в условиях диктатуры. Свободная, демократическая и независимая Беларусь необходима для мира и безопасности в Европе. Это единственный путь к тому, чтобы обеспечить мирное будущее, которого действительно заслуживают европейцы.