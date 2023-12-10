Тихановская и Метсола ⟩ Бросая вызов диктатуре

В своей тихой борьбе за свободу и демократию белорусский народ стал ярким примером храбрости и стойкости. Несмотря на десятилетия авторитарного правления и систематических репрессий, белорусский народ неустанно стремится к жизни в условиях свободы. Нельзя забывать об этой битве, особенно в этот момент глобальной нестабильности.

Базовые ценности, такие как уважение человеческого достоинства и прав, свобода, демократия, равенство и верховенство права, являются якорями, которые сплотили и объединяют нас – европейцев. Тем не менее, на нашем общем континенте белорусский народ по-прежнему упорно лишают всего этого.

Вместо этого люди живут в атмосфере запугивания и угроз. Они живут при режиме, где людей бросают в тюрьму по сфабрикованным обвинениям, где адвокатов лишают лицензий по обвинениям в мошенничестве, где сотни независимых СМИ фактически подвергают цензуре и вынуждают закрываться, где более тысячи неправительственных организаций (НПО) снимают с регистрации и блокируют выполнение их работы. Люди живут при режиме, удерживающем более 1500 политических заключенных. Других вынуждают жить в изгнании, их лишают паспортов, в то же время в отношении них ведутся расследования и судебные процессы, а также заочно выносятся приговоры.

Презирая демократические ценности и права человека, нынешний режим в Беларуси всеми возможными способами цепляется за власть: вплоть до превращения страны в российское вассальное государство и размещения российского ядерного оружия вблизи границ ЕС.