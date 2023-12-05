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В пятницу состоится внеочередная сессия Рийгикогу

Обновлено в 18.25
BNS
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Зал заседаний Рийгикогу.
Зал заседаний Рийгикогу. Фото: Eero Vabamägi

Спикер Рийгикогу Лаури Хуссар по предложению правительства созовет дополнительную сессию Рийгикогу в пятницу в 11 часов утра во дворце Тоомпеа.

В повестку дня дополнительной сессии войдут 15 инициированных или представленных правительством законопроектов, если Рийгикогу не успеет обсудить их за эту рабочую неделю. В числе этих законопроектов и пять увязанных с вопросом доверия, в том числе проект госбюджета на 2024 год.

Дополнительная сессия парламента продолжится до тех пор, пока не будет исчерпана повестка дня.

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