В пятницу состоится внеочередная сессия Рийгикогу

В повестку дня дополнительной сессии войдут 15 инициированных или представленных правительством законопроектов, если Рийгикогу не успеет обсудить их за эту рабочую неделю. В числе этих законопроектов и пять увязанных с вопросом доверия, в том числе проект госбюджета на 2024 год.