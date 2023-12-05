В пятницу состоится внеочередная сессия Рийгикогу

Спикер Рийгикогу Лаури Хуссар по предложению правительства созовет дополнительную сессию Рийгикогу в пятницу в 11 часов утра во дворце Тоомпеа.
В повестку дня дополнительной сессии войдут 15 инициированных или представленных правительством законопроектов, если Рийгикогу не успеет обсудить их за эту рабочую неделю. В числе этих законопроектов и пять увязанных с вопросом доверия, в том числе проект госбюджета на 2024 год.
Дополнительная сессия парламента продолжится до тех пор, пока не будет исчерпана повестка дня.