Украинская община начала собирать фантики от конфет для благого дела

По словам лидера инициативы Валентины Тиора, идея началась с осознания того, что на Рождество едят много конфет, а значит, и остается много фантиков.

Поскольку фантики относятся к упаковке, которая не подлежит вторичной переработке, их можно использовать и в других целях, например, для наполнения мягкой мебели.

Руководствуясь этим, украинская община начала собирать их для наполнения стульев-мешков, которые, в свою очередь, в будущем найдут свое место в консультационно-реабилитационном центре по адресу Лай, 33.

Стулья шьются из обрезков ткани в швейной мастерской RSKS Design в Пайде, которая продвигает экологичное производство.

На одно кресло-мешок требуется 350-400 литров наполнителя.

По ее словам, собирают не только фантики, но и всю подобную упаковку, например, пакеты из-под сухих продуктов и пустые пакеты из-под чипсов, а также обертки от крекеров и творога.

«Такая упаковка легко трескается и шуршит, но не тянется. Зачастую такая упаковка внутри серебряная», - сказал она, добавив, что в Пайде и Эстонии ее легко найти.

При сборе важно, чтобы обертки и фантики были чистыми или вымытыми. Часто на них маркируется тип пластика ПП 5 или ПП 7.

Если фантики от конфет не нужно разрезать на более мелкие кусочки, то упаковки побольше - надо. «Большие обертки и упаковки следует разрезать на более мелкие кусочки, но не меньше 3х3 сантиметра, - сказала Тиора. - Соберите материал в пакет, и в январе мы сообщим, куда его привезти».

Цель проекта - привлечь внимание к упаковке как к серьезной экологической проблеме и возможностям переработки.