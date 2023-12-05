Читатель возмущен: никто ничего не будет делать, пока кто-то не умрет?

Житель улицы Карикакра в районе Юлейыэ в Пярну Юхан Вайникк обеспокоен безопасностью пешеходов на улице Сави. Вайникк пожаловался Pärnu Postimees на отсутствие тротуара и уличного освещения на участке оживленной улицы Кирси-Нийду.
Действительно, на улице Сави нет отдельной зоны для пешеходов от перекрестка улицы Кирси в сторону улицы Нийду, но, по словам местных жителей, там очень оживленное движение транспорта, помимо грузовиков, не редко встречаются и тракторы. «Пешеходы вообще не учитываются, но они передвигаются там и в одну, и в другую сторону», - рассказал читатель, который однажды из любопытства, ожидая поворота налево на улицу Сави, насчитал 17 машин, которым он должен был уступить дорогу прежде, чем он смог завершить маневр.
Хотя Вайникк в основном ездит на машине, он передвигается и пешком, иногда они всей семьей ходят в Promo за покупками, иногда гуляют с внуком, который в коляске. Он также знает, что украинцы, нашедшие приют в этом же районе, часто передвигаются по улице Сави пешком. «Я не знаю, знают ли они, по какой стороне дороги идти. Здесь вообще нет уличного освещения и это очень опасно. Кроме того, летит грязь и коляску приходится толкать в сугробы. Если сыпятеще и соль, то иди или лезь на дерево, - пожаловался Вайникк. - Надо до кого-то достучаться. Почему нет пешеходных дорожек? Неужели никто ничего не будет делать, пока кто-нибудь не умрет?»
Советник по СМИ Пярнуской городской управы Теэт Роосаар заявил, что в Пярну и в принадлежащих ему волостях есть и другие участки улиц, где можно было бы сделать пешеходную дорожку и освещение. При выборе места, где начнутся работы, горуправа исходит из количества пользователей, района, возможностей городского пространства, условий различных мер поддержки.
Из Фонда сплочения Европейского союза были выделены городам и волостям 20 миллионов евро на расширение сети дорог с пешеходно-велосипедными дорожками, прежде всего в местах, находящихся дальше от крупных городских районов. «В настоящее время для строительства пешеходных дорожек деньги ЕС используют волости, а город Пярну не соответствует условиям этой меры. Город Пярну как поселенческая единица надеется получить поддержку от еще одной меры, предназначенной для городов», - сказал представитель города.
Когда там появится пешеходная дорожка или освещение, сказать невозможно.
Теэт Роосаар, советник по СМИ городской управы Пярну
По словам Роосаара, пока окончательно не решено, на что именно будут запрашивать деньги, но участок улицы Сави между улицами Нийду и Кирси в их число не входит. «Невозможно сказать, когда там появится пешеходная дорожка или освещение», - сказал советник по СМИ.
В инвестиционном плане следующего года город Пярну планирует начать строительство на улице Парги (Лай-Пикк-Ванапарги с велосипедно-пешеходными дорожками), а также реконструкцию улиц Раба (от улицы Эхитаяте-теэ до улицы Ряэма с велосипедно-пешеходными дорожками) и улицы Супелузе. А в волостях планируется построить велосипедно-пешеходную дорожку на улице Пыллу в волости Аудру, велосипедно-пешеходную дорожку Теэвере-Кастани в Пайкузе и велосипедно-пешеходную дорожку Тыстамаа-Эрмисту.
Юхан Вайникк не доволен ситуацией и готов собирать подписи у местных жителей и пойти с плакатом к городской управе. «Между лесами строятся туннели и прочее, а в городе ничего не делается», - пожаловался житель Пярну.