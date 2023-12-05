Читатель возмущен: никто ничего не будет делать, пока кто-то не умрет?

Действительно, на улице Сави нет отдельной зоны для пешеходов от перекрестка улицы Кирси в сторону улицы Нийду, но, по словам местных жителей, там очень оживленное движение транспорта, помимо грузовиков, не редко встречаются и тракторы. «Пешеходы вообще не учитываются, но они передвигаются там и в одну, и в другую сторону», - рассказал читатель, который однажды из любопытства, ожидая поворота налево на улицу Сави, насчитал 17 машин, которым он должен был уступить дорогу прежде, чем он смог завершить маневр.

Хотя Вайникк в основном ездит на машине, он передвигается и пешком, иногда они всей семьей ходят в Promo за покупками, иногда гуляют с внуком, который в коляске. Он также знает, что украинцы, нашедшие приют в этом же районе, часто передвигаются по улице Сави пешком. «Я не знаю, знают ли они, по какой стороне дороги идти. Здесь вообще нет уличного освещения и это очень опасно. Кроме того, летит грязь и коляску приходится толкать в сугробы. Если сыпят​​еще и соль, то иди или лезь на дерево, - пожаловался Вайникк. - Надо до кого-то достучаться. Почему нет пешеходных дорожек? Неужели никто ничего не будет делать, пока кто-нибудь не умрет?»