МНЕНИЕ ⟩ Управление Таллинном стало похоже на редакцию «Рахва хяэль»

На улице действительно холодно, но на прошлой неделе политик из партии «Отечество» Тынис Пальтс вызвал огненную бурю в социальных сетях. Он поделился открытием своего коллеги по партии, с которым все желающие могут ознакомиться, открыв документ «Структура органов власти города Таллинн и перечень служебных должностей с первого января 2024 года», который доступен по адресу teele.tallinn.ee.

В частности, в Таллинне имеется около 80 оплачиваемых вакансий для руководителей различных маркетинговых проектов, представителей прессы, менеджеров по развитию кросс-медиа, менеджеров по внутренним коммуникациям, ведущих специалистов по социальным сетям, консультантов по связям с общественностью и репортеров-редакторов. Город подобен одному большому медиа-изданию, а точнее - с учетом предвзятости городских посланий - гигантскому пиар-агентству, задача которого - очернять оппонентов и восхвалять собственные усилия.

Чем-то, например, сообщения из Кесклиннаской управы, регулярно заползающие в почтовые ящики жителей центра города, напоминают бывшую газету «Рахва хяэль», над страницами которой тоже не покладая рук работали авторы и редакторы. Жизнь становилась все лучше и лучше под руководством партии - по крайней мере, так писалось в газетных колонках. Подобно «Рахва хяэль», впитавшая в себя послания Кесклиннаской управы бумага также страдает от использования при мытье окон, и даже, вероятно, при разжигании огня в домах с печным отоплением. Но насколько же плохой должна быть ситуация, когда почти сотне платных формирователей взглядов приходится постоянно заглаживать зияющую пропасть между реальностью и тем, что жители города на самом деле ожидают от властей Таллинна?