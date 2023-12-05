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МНЕНИЕ ⟩ Управление Таллинном стало похоже на редакцию «Рахва хяэль»

Кристер Киви
, журналист
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Кристер Киви.
Кристер Киви. Фото: Konstantin Sednev
  • Таллинн нанял гигантскую армию менеджеров по связям с общественностью
  • Пешеходам приходится очень тяжело на улицах столицы
  • Автомобильные дороги чистые, в отличие от тротуаров

Гигантская столичная армия пиар-менеджеров превращает суровую реальность в красоту, как это делала газета «Рахва хяэль», пишет журналист Кристер Киви.

На улице действительно холодно, но на прошлой неделе политик из партии «Отечество» Тынис Пальтс вызвал огненную бурю в социальных сетях. Он поделился открытием своего коллеги по партии, с которым все желающие могут ознакомиться, открыв документ «Структура органов власти города Таллинн и перечень служебных должностей с первого января 2024 года», который доступен по адресу teele.tallinn.ee.

В частности, в Таллинне имеется около 80 оплачиваемых вакансий для руководителей различных маркетинговых проектов, представителей прессы, менеджеров по развитию кросс-медиа, менеджеров по внутренним коммуникациям, ведущих специалистов по социальным сетям, консультантов по связям с общественностью и репортеров-редакторов. Город подобен одному большому медиа-изданию, а точнее - с учетом предвзятости городских посланий - гигантскому пиар-агентству, задача которого - очернять оппонентов и восхвалять собственные усилия.

Чем-то, например, сообщения из Кесклиннаской управы, регулярно заползающие в почтовые ящики жителей центра города, напоминают бывшую газету «Рахва хяэль», над страницами которой тоже не покладая рук работали авторы и редакторы. Жизнь становилась все лучше и лучше под руководством партии - по крайней мере, так писалось в газетных колонках. Подобно «Рахва хяэль», впитавшая в себя послания Кесклиннаской управы бумага также страдает от использования при мытье окон, и даже, вероятно, при разжигании огня в домах с печным отоплением. Но насколько же плохой должна быть ситуация, когда почти сотне платных формирователей взглядов приходится постоянно заглаживать зияющую пропасть между реальностью и тем, что жители города на самом деле ожидают от властей Таллинна?

В разгар зимней стужи желание пешеходов простое: добраться из одного места в другое по скользким тротуарам, не получив травм. Без промокших ног, без беспомощного катания между вытолканными на тротуары с проезжей части горами льда и снега, как Амундсен делал в своей последней экспедиции. Почему мы соглашаемся с тем, что автодороги чистые и в хорошем состоянии, но тротуары непредсказуемы? Одного кусочка голого льда достаточно, чтобы вызвать болезненное падение, или даже для того, чтобы покалечиться.

Зеленый мэр Михаил Кылварт заявил: «Автомобиль - это символ статуса». Отсюда и обрекание бесстатусных пешеходов на томление на тротуарах, качество содержания которых зависит от настроения и возможностей владельцев недвижимости, и которое стабильно ниже, чем у проезжей части.

Журналист Индрек Кийслер недавно вспоминал, что в ноябре 1923 года в Рийгикогу было представлено предложение, содержание которого заключалось в том, чтобы поручить уборку улиц городским властям. Выяснилось, что владельцы дома не в состоянии самостоятельно справиться с уборкой. Прошел век, но ничего не изменилось.

К счастью, в городе есть армия специалистов по мультимедиа, медиа- и бренд-менеджеров, а также веб-редакторов. Низкостатусный пешеход может вздохнуть, благополучно добравшись до дома, высушить ботинки и прочитать в одном из городских медиканалов утешительную сказку о том, какой прекрасной скоро станет жизнь.

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