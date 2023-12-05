МНЕНИЕ ⟩ Управление Таллинном стало похоже на редакцию «Рахва хяэль»

В разгар зимней стужи желание пешеходов простое: добраться из одного места в другое по скользким тротуарам, не получив травм. Без промокших ног, без беспомощного катания между вытолканными на тротуары с проезжей части горами льда и снега, как Амундсен делал в своей последней экспедиции. Почему мы соглашаемся с тем, что автодороги чистые и в хорошем состоянии, но тротуары непредсказуемы? Одного кусочка голого льда достаточно, чтобы вызвать болезненное падение, или даже для того, чтобы покалечиться.
Зеленый мэр Михаил Кылварт заявил: «Автомобиль - это символ статуса». Отсюда и обрекание бесстатусных пешеходов на томление на тротуарах, качество содержания которых зависит от настроения и возможностей владельцев недвижимости, и которое стабильно ниже, чем у проезжей части.
Журналист Индрек Кийслер недавно вспоминал, что в ноябре 1923 года в Рийгикогу было представлено предложение, содержание которого заключалось в том, чтобы поручить уборку улиц городским властям. Выяснилось, что владельцы дома не в состоянии самостоятельно справиться с уборкой. Прошел век, но ничего не изменилось.
К счастью, в городе есть армия специалистов по мультимедиа, медиа- и бренд-менеджеров, а также веб-редакторов. Низкостатусный пешеход может вздохнуть, благополучно добравшись до дома, высушить ботинки и прочитать в одном из городских медиканалов утешительную сказку о том, какой прекрасной скоро станет жизнь.