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Из-за внебрачной связи пастор лишился места в двух приходах

Марко Суурмяги
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Аллан Праатс служил пастором в приходе Паулусе с 2011 года. Последний месяц он находился за штатом.
Аллан Праатс служил пастором в приходе Паулусе с 2011 года. Последний месяц он находился за штатом. Фото: Elmo Riig

Правление церкви перевело в резерв Аллана Праатса, который 12 лет работал пастором в приходе Паулусе в Вильянди, по причине обстоятельств личной жизни. Обсуждение его возвращения в должность пастора станет возможным в случае развода или прекращения внебрачных связей.

Праатса, работавшего пастором в приходе Паулусе в Вильянди и церковным смотрителем прихода Пеэтри в Каркси, в начале ноября перевели за штат, а архиепископ Урмас Вийльма прокомментировал для издания Eesti Kirik, что причины этого решения являются весомыми и связаны с частной жизнью Праатса. По словам Виильма, Праатс сможет вернуться к служению пастором в том случае, если исчезнут препятствующие этому обстоятельства.

Перевод пастора за штат – это необычно, но в августе руководство церкви приняло аналогичное решение, освободив Яана Таммсалу от должности учителя таллиннского прихода Яани. Таммсалу стал приходским викарием, Праатс стал резервным пастором. Их статус в церкви схож, ни у одного из них нет своего прихода.

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