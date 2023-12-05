Из-за внебрачной связи пастор лишился места в двух приходах

Праатса, работавшего пастором в приходе Паулусе в Вильянди и церковным смотрителем прихода Пеэтри в Каркси, в начале ноября перевели за штат, а архиепископ Урмас Вийльма прокомментировал для издания Eesti Kirik, что причины этого решения являются весомыми и связаны с частной жизнью Праатса. По словам Виильма, Праатс сможет вернуться к служению пастором в том случае, если исчезнут препятствующие этому обстоятельства.