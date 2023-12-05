Хорошие новости ⟩ Выплаты по жилищным кредитам уменьшатся: шестимесячная ставка Euribor снизилась

В последний раз шестимесячный Euribor опускался ниже четырех процентов в первой половине сентября этого года.

Руководитель отдела финансирования частных лиц банка LHV Кэтлин Ватсель сказала, что похоже, что уровень шестимесячного Euribor, который рос с невероятной скоростью почти полтора года, на этот раз достиг своего пика и сегодня снова упал ниже магической отметки в 4 процента.

"За последнее время у тех, кто взял жилищный кредит в текущем десятилетии, ежемесячный платеж за полтора года поднялся иногда даже более чем на 60 процентов. Например, при кредите в 140 000 евро с маржой 1,8 процента ежемесячный платеж при Euribor 0 процентов составлял 503 евро, но в пике Euribor вырос до 830 евро. Прохождение пика означает, что при следующем обновлении процентной ставки ежемесячный платеж снова начнет уменьшаться", - добавила она.

По словам Ватсель, сегодня клиенты, в основном, не испытывают трудностей с выплатой жилищных кредитов. «Поскольку банки рассчитывают платежеспособность клиентов, исходя из четырехпроцентного Euribor уже почти 10 лет, такое положение вещей и ожидалось. Жители Эстонии показали себя ответственными заемщиками. За сегодняшних заемщиков нам также беспокоиться не стоит, поскольку они могут позволить себе взять кредит на пике процентных ставок, а при падении Euribor их ежемесячный платеж только уменьшится», - заявила она.

Показатель межбанковского финансового рынка Euribor связан со ставкой по депозитам Европейского центробанка (ЕЦБ).

Совет Европейского центрального банка на своем заседании 26 октября решил оставить базовые процентные ставки без изменений. Таким образом, совет центробанка решил, что процентная ставка по основным операциям рефинансирования будет по-прежнему составлять 4,50%, базовая процентная ставка по кредитам - 4,75%, а ставка по депозитам - 4,00%.

До своего прошлого решения о повышении процентных ставок ЕЦБ десять раз подряд поднимал процентные ставки с июля прошлого года. Это было самым мощным в истории еврозоны ужесточением денежной политики.

Рекордно высокий шестимесячный Euribor зафиксировали осенью 2008 года, когда он составил 5,431 процента.