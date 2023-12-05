Неблагоприятная погода привела к росту цен на электроэнергию

Высокие цены на электроэнергию, сохраняющиеся в последние дни, и почти рекордное потребление вызваны безветренной, но холодной погодой. С ноября цена на электроэнергию в будние дни в основном держится выше 100 евро за МВтч, во вторник потребление электроэнергии в Эстонии превысило в один момент лимит в 1500 МВт, что близко к небывалому рекорду.
«Существенное влияние на сегодняшнюю цену на электроэнергию оказывает безветренная и сухая погода, а также продолжающееся очень низкое производство ветроэнергетики. В то же время более высокие минусовые градусы привели к увеличению потребления, и для покрытия потребления приходится запускать более дорогие электростанции. Это привело к тому, что цены на электроэнергию во всей Европе превысили средний уровень», - прокомментировал представитель Eesti Energia Сильвер Кера.