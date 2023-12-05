В последние несколько дней стало ясно, что фармацевтический гигант Pfizer решил обратиться в Европейский суд против Польши, поскольку поляки больше не собираются покупать вакцины от короны. Это происходит по той простой причине, что вакцины больше не нужны (PM 27.11). Но Pfizer все еще продолжает «ковать железо», и требует от Польши закупить 60 миллионов доз на общую сумму 1,2 миллиарда евро.

Польша прекратила поставки вакцин, поскольку на сегодняшний день в них нет необходимости, но Эстония продолжает их поставлять

В 2021 году государства-члены Европейского Союза решили предоставить Европейской комиссии полномочия вести переговоры о закупках вакцин от имени государств-членов. Кая Каллас была премьер-министром, а Танель Кийк отвечал за здравоохранение. Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии, начала переговоры, но случайно потеряла все разговоры в WhatsApp с генеральным директором Pfizer, а Еврокомиссия подписала контракт на закупку на 71 миллиард евро и была обязана закупать вакцины Pfizer до 2026 года. Масштабной коррупцией это вовсе не пахнет... (Politico, 08.06.23).

Но вот так мы оказались перед разбитым корытом. Польша прекратила поставки вакцин, поскольку на сегодняшний день в них нет необходимости, но Эстония продолжает их поставлять. Это значит, что продолжает и платить за них. Мы хотим сэкономить в трудные времена, как говорит премьер-министр?

В заканчивающемся 2023 году, на выполнение этого рамочного соглашения, подписанного Европейской комиссией, из средств налогоплательщиков Эстонии было выделено 25,5 миллионов евро. Даже в последующие годы, до 2026 года, эта сумма останется того же порядка, то есть для следующих трех лет речь идет о 80 миллионах евро. По чьей вине?

Конечно, в этом виновата Кая Каллас, которая, во-первых, будучи премьер-министром, согласилась разрешить Еврокомиссии вести переговоры , в результате чего председатель комиссии фон дер Ляйен заключила более чем сомнительную сделку, а во-вторых, правительство во главе с Каллас продолжает платить за мертвую лошадь. Прежде чем лить фальшивые слезы в СМИ о тяжелом финансовом положении государства и разорении общества повышением налогов и налога на автомобили, можно начать экономить деньги в самых элементарных местах.