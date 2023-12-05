Сборная Эстонии по футболу проверит свои силы в матче против Швеции

Лагерь начнется 5 января в Таллинне. С 6 по 13 января сборная будет тренироватьcя на Кипре, в окрестностях города Пафос. Матч против шведов состоится 12 января, точное место проведения еще уточняется.

Сборные Эстонии и Швеции выступали вместе в группе F в отборочном турнире чемпионата Европы. Оба матча между ними закончились победой шведов, 5:0 в Стокгольме и 2:0 - в Таллинне.

Всего в истории сборные Эстонии и Швеции играли 20 раз. 17 раз победила Швеция, трижды матчи завершались вничью.

В полуфинале раунда плей-офф отбора к чемпионату Европы сборная Эстонии 21 марта сыграет в Варшаве против сборной Польши. Победитель этой пары в решающем матче за право сыграть в финальном турнире Евро-2024 встретится 26 марта на выезде против победителя пары Уэльс-Финляндия.