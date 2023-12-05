Сексуальные зверства ХАМАС 7 октября не были стихийными, это спланированное орудие войны, заявляют в Израиле

Судя по кадрам из разных мест, подвергшихся нападению, нет никаких сомнений в том, что многие женщины были изнасилованы, хотя ООН тянет с признанием этого факта, убеждена она.

Процесс сбора доказательств сам по себе травматичен, и у многих вызвало гнев, что такие организации, как «ООН-Женщины», так долго молчали о зверствах, совершенных ХАМАС в отношении израильтян.

Но Израилю не нужна отмашка международных органов, чтобы проводить собственное расследование.

Профессор Рут Гальперин Каддари - израильский юрист и защитница прав женщин, которая 12 лет была членом конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Предупреждение. Текст ниже содержит свидетельства о сексуальном насилии, которые могут быть травмирующими для некоторых читателей.

Полиция Израиля собрала более полутора тысяч свидетельств очевидцев сексуальных зверств ХАМАС и медиков, которым пришлось иметь дело с последствиями.

Это же подтверждают фотографии и видео, сделанные самими боевиками, в частности, во время нападения на музыкальный фестиваль Supernova.

В результате ракетного обстрела, за которым последовал штурм боевиками ХАМАС рейв-фестиваля невдалеке от границы с сектором Газа ранним утром 7 октября, были убиты не менее 260 человек. Другие были похищены и угнаны в Газу в качестве заложников.

Израильская полиция расследует целый ряд преступлений - от садистских групповых изнасилований до сексуальных надругательств над телами убитых.