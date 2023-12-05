Сексуальное насилие на десятками женщин, совершенное боевиками ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября, было частью общего плана и используется ими как одно из орудий войны, уверена израильская защитница прав женщин, профессор Рут Гальперин-Каддари.
Сексуальные зверства ХАМАС 7 октября не были стихийными, это спланированное орудие войны, заявляют в Израиле
Судя по кадрам из разных мест, подвергшихся нападению, нет никаких сомнений в том, что многие женщины были изнасилованы, хотя ООН тянет с признанием этого факта, убеждена она.
Процесс сбора доказательств сам по себе травматичен, и у многих вызвало гнев, что такие организации, как «ООН-Женщины», так долго молчали о зверствах, совершенных ХАМАС в отношении израильтян.
Но Израилю не нужна отмашка международных органов, чтобы проводить собственное расследование.
Профессор Рут Гальперин Каддари - израильский юрист и защитница прав женщин, которая 12 лет была членом конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.
Предупреждение. Текст ниже содержит свидетельства о сексуальном насилии, которые могут быть травмирующими для некоторых читателей.
Полиция Израиля собрала более полутора тысяч свидетельств очевидцев сексуальных зверств ХАМАС и медиков, которым пришлось иметь дело с последствиями.
Это же подтверждают фотографии и видео, сделанные самими боевиками, в частности, во время нападения на музыкальный фестиваль Supernova.
В результате ракетного обстрела, за которым последовал штурм боевиками ХАМАС рейв-фестиваля невдалеке от границы с сектором Газа ранним утром 7 октября, были убиты не менее 260 человек. Другие были похищены и угнаны в Газу в качестве заложников.
Израильская полиция расследует целый ряд преступлений - от садистских групповых изнасилований до сексуальных надругательств над телами убитых.
«У меня есть свидетельства людей, видевших всё своими глазами. Например, одна из тех, кому удалось спастись, спрятавшись в кустах, рассказала, как неподалеку от нее несколько человек насиловали другую женщину», - рассказала Рут Гальперин-Каддари в интервью BBC Radio 4.
Один из парамедиков также рассказал ей, что спасал жизнь другой жертве, потерявшей критически много крови после изнасилования группой из четырех человек.
«Я видела кадры и фотографии множества тел, состояние и увечья которых не оставляют сомнений в том, что этих женщин изнасиловали, прежде чем жестоко убить», - говорит израильская правозащитница.
В прошлом месяце руководитель отдела уголовного розыска «Лахав 443» Давид Кац познакомил журналистов с показаниями выживших участников фестиваля. Согласно одному такому свидетельству, боевики, вторгшиеся из Газы, подвергли пойманную ими девушку групповому изнасилованию, после чего изувечили, а затем один из них выстрелил ей в голову, не переставая насиловать.
Как рассказал Би-би-си комиссар полиции Израиля Яаков Шабтай, следователи располагают массивом подобных свидетельств. Некоторые из рассказанных им случаев настолько шокирующи, что мы не воспроизводим их здесь по этическим соображениям.
Цель боевиков, ворвавшихся на фестиваль, была в том, чтобы доставить жертвам максимальные мучения и предельно унизить их человеческое достоинство.
По словам Рут Гальперин-Каддари, множественные случаи сексуального насилия в один день, но в разных местах, а также схожесть методов не оставляют сомнений в том, что это было запланировано заранее, так же как убийства и похищения.
По словам другой правозащитницы, Яэль Шерер из группы по борьбе с сексуальным насилием, 7 октября жертвами сексуального насилия палестинских боевиков становились и мужчины.
«Террористы ХАМАС постарались опозорить и обесчестить людей разными способами», - сказала она в интервью Би-би-си.
Подтверждением ее слов выступают имеющиеся в распоряжении ее организации свидетельства выживших после нападений, очевидцев и сотрудников экстренных служб, сказала она.
«Мы также видели людей, которые истекали кровью… Людей разного возраста, которые были раздеты и привязаны к мебели стяжками», - говорит Яэль Шерер.
ХАМАС категорически отрицает подобные обвинения. В телеграм-сообщении группировки, признанной террористической многими странами Запада, утверждается, что Израиль распространяет ложь, чтобы бросить тень на то, как гуманно ХАМАС обращается с заложниками.
Молчание ООН
Израильские правозащитники призывают международные организации, в частности, женский комитет ООН, публично признать факт применения сексуального насилия боевиками ХАМАС в отношении израильских женщин.
По словам профессора Каддари, она написала письма в многочисленные структуры ООН с просьбой признать эти действия преступлениями против человечности.
«К сожалению, до прошлой недели никто из них ни разу не произнес слов "сексуализированное насилие". На это ушло более семи недель… слишком много времени», - сказала она Би-би-си.
Рут Каддари объясняет это сочетанием ряда факторов, но в основном нежеланием или неспособностью мирового сообщества признать израильтян в качестве жертв. Она назвала это «трудностями выхода из общепринятого представления о палестинцах как о главных жертвах, а об израильтянах - как о главных агрессорах».
«Я ожидала, что международное правозащитное сообщество сможет подняться над общепринятой политикой и признать, что то, что произошло 7 октября, было крайней степенью преступлений против человечности в виде использования сексуального насилия в качестве орудия войны против Израиля», - сказала профессор Каддари.
На прошлой неделе структура «ООН-женщины» выпустила заявление, в котором признала факт совершения «преступлений на гендерной почве», но конкретного признания сексуальных зверств ХАМАС в нем не содержится.
Профессор Гальперин-Каддари на протяжении 12 лет занималась в ООН проблемами дискриминации женщин. По ее словам, она не может понять, почему ее бывшие коллеги не спешат признать факты преступлений против человечности.
«Пауза слишком затянулась», - говорит Рут Гальперин-Каддари.
На прошлой неделе она посетила отделение ООН в Женеве, пытаясь привлечь внимание к происходящему.
Накануне десятки демонстрантов пришли к зданию ООН в Нью-Йорке, протестуя против молчания и бездействия этой организации.
В ООН заявляют, что не бездействуют, а создали комиссию по расследованию предполагаемых военных преступлений «с обеих сторон конфликта».
По словам руководства комиссии, она будет уделять особое внимание обвинениям в сексуальном насилии, однако до сих пор не представила ни одного промежуточного вывода.
Израиль считает комиссию предвзятой и отказался от сотрудничества с ней.
Глава расследования ООН Нави Пиллэй в ответ на это сказала, что ее команда сможет самостоятельно получить доступ к показаниям жертв и свидетелей и за пределами страны, но для эффективного расследования Израилю лучше пустить комиссию к себе.
Она также не согласна с обвинениями в том, что ООН затягивает признание сексуальных надругательств над израильтянами, заявив, что ее команда прилагает все усилия для изучения обстоятельств произошедшего.
Израиль заявляет, что собрал множество доказательств, которые ООН могло бы уже изучать, если бы по какой-то причине не стремилась затягивать время, делая двойную работу.
При нападении ХАМАС на Израиль 7 октября были зверски убиты более 1200 израильтян, некоторые жертвы были сожжены или обезглавлены.
Также в сектор Газа были угнаны порядка 240 заложников, большинство из них - израильтяне. 110 из них были поэтапно освобождены на прошлой неделе в рамках кратковременного соглашения сторон о прекращении огня, в обмен на 330 палестинцев, находившихся в израильских тюрьмах, главным образом, за преступления террористического характера.
Нападение ХАМАС на Израиль
- 7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1200 израильтян - главным образом гражданских лиц, и взяв более 240 в заложники.
- ХАМАС стремится к уничтожению Государства Израиль и созданию на всей территории исторической Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.
- Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.
- ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.
- В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.
- ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Ве